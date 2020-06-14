عايز تخس.. جرب تقنية نحت الجسم بالليزر البارد

فى السنوات الأخيرة ظهرت العديد من التقنيات الطبية المتطورة التى تساعد فى انقاص الوزن بدون جراحة ومنها النحت البارد. يعاني عدد كبير من النساء والرجال من مشكلة الوزن الزائد ولا يستطيعون الانتظام فى احد الأنظمة الغذائية الخاصة بـ إنقاص الوزن لفترة طويلة، وكانت الطريقة الوحيدة فى السابق لمساعدة هؤلاء هى إجراء العملية الجراحية، ولكن





وأوضح الدكتور أحمد الشريف أستاذ جراحات التجميل والإصلاح بطب عين شمس، أن فكرة النحت على البارد تعتمد على تفتيت الدهون بشكل موضعي مما يساعد على التخسيس بشكل فعال.





وأضاف أن هذه التقنية تعتمد على استخدام أجهزة الليزر البارد بترددات محددة على المنطقة التى يرغب الفرد في تفتيت الدهون بها وتتغلغل الأشعة طبقات الجلد ويتم التفتيت بعد تجميدها دون الشعور بأى ألم وخروج الدهون مع العرق.





وأكد الشريف أنه يمكن استخدام تقنية نحت الجسم بالليزر البارد على جميع مناطق الجسم بكل سهولة مما يعطى فرصة لتنسيق شكل الجسم كما يريد المريض





ونوه الشريف إلى أن نحت الجسم بالليزر البارد يمكن أن يتم فى جلسة واحدة تتفاوت مدتها بحسب حجم الدهون ولكنها بحد أقصى تستمر 3 ساعات لحالات السمنة المتوسطة.



