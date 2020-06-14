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رياضة

شالكة يتعادل مع باير ليفركوزن في الدوري الألماني

الأحد 14/يونيو/2020 - 08:50 م
صدى البلد
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إسماعيل محمود
انتهت مباراة فريقي شالكة وباير ليفركوزن، والتي جمعت الفريقين منذ قليل، بالتعادل الإيجابي بهدف لكل منهما، ضمن منافسات الجولة الحادية والثلاثين من بطولة الدوري الألماني.

افتتح دانيال كالياري التسجيل لشالكة في الدقيقة 51 عن طريق ركلة جزاء، لكن زميله خوان ميراندا أضاع الفوز من فريقه، بتسجيله هدف التعادل لباير ليفركوزن في الدقيقة 81 بالخطأ في مرماه، ليتقاسم الفريقان نقاط المباراة.

وبتلك النتيجة، ارتفع رصيد نادي باير ليفركوزن للنقطة 57 في المركز الرابع، ورصيد نادي شالكة للنقطة 39 في المركز التاسع.

وفي نفس الجولة، فاز نادي أوجسبورج على نظيره نادي ماينز بهدف نظيف.

ويحتاج نادي بايرن ميونخ للفوز في المباراة القادمة، للتتويج رسميًا بلقب الدوري الألماني لكرة القدم.
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