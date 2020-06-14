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اقتصاد

الكويت تتصدر .. مؤشرات أسواق الأسهم العربية تغلق على انخفاض.. اليوم

الأحد 14/يونيو/2020 - 09:55 م
صدى البلد
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رويترز
انخفضت معظم الأسواق الخليجية اليوم الأحد وسجلت الكويت أكبر الخسائر بعدما قال اتحاد المصارف إن البنوك لن توزع أرباحا نقدية، وشهدت الأسهم المصرية عمليات بيع بسبب قفزة في عدد حالات الإصابة بفيروس كورونا.


وسجل المؤشر الكويتي انخفاضًا بنسبة 3.2%، في أكبر تراجع ليوم واحد منذ أبريل، مع نزول سهم بنك الكويت الوطني4% وإغلاق سهم بيت التمويل الكويتي على انخفاض 3.8 %.




بالإضافة إلى أن هيئة أسواق المال الكويتية ألغت  جميع تداولات البورصة يوم الخميس لجلسة الأربعاء بعدما هبطت أسهم البنوك عقب بيان اتحاد مصارف الكويت بشأن عدم توزيع البنوك أرباحا نقدية للعام 2020.


كما أغلق مؤشر الأسهم المصرية 0.9 % تحت وطأة تراجع سهم الشركة القابضة المصرية الكويتية 2.6 % وانخفاض سهم السويدي إليكتريك 4.4 %.


وانخفض المؤشر الرئيسي بالبورصة السعودية 0.2 %. وتراجع سهم البنك السعودي الفرنسي 2.2 % في حين انخفض سهم الشركة السعودية للصناعات الأساسية (سابك) 0.6 %.


وقالت أملاك العالمية السعودية للتمويل العقاري إنها ستمضي قدما في طرح عام أولي لنسبة 30 % من أ‭‭‭‬‬‬‬سهمها ببورصة الرياض.


وسجل المؤشر الرئيسي في دبي تراجعًا بنسبة 0.5 % مدفوعا بهبوط سهم دبي للاستثمار 4.8 %، مواصلا الخسائر التي تكبدها في الجلسة السابقة بعد انقضاء الحق في التوزيع النقدي للسهم، في حين نزل سهم أرابتك القابضة 1.3 %.


وفي أبوظبي، هبط المؤشر 0.4 % متأثرا بتراجع سهم بنك أبوظبي الأول، أكبر بنوك الإمارات، 0.7 %.


بالإضافة إلى انخفاض مؤشر بورصة قطر 0.5 % وذلك مع تراجع سهم صناعات قطر المنتجة للبتروكيماويات 1.9 % وهبوط سهم شركة الكهرباء والماء القطرية 2%.
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