الكويت تتصدر .. مؤشرات أسواق الأسهم العربية تغلق على انخفاض.. اليوم

المؤشر الكويتي انخفاضًا بنسبة 3.2%، في أكبر تراجع ليوم واحد منذ أبريل، مع نزول سهم بنك الكويت الوطني4% وإغلاق سهم بيت التمويل الكويتي على انخفاض 3.8 %. وسجلانخفاضًا بنسبة 3.2%، في أكبر تراجع ليوم واحد منذ أبريل، مع نزول سهم بنك الكويت الوطني4% وإغلاق سهم بيت التمويل الكويتي على انخفاض 3.8 %.









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هيئة أسواق المال الكويتية ألغت بالإضافة إلى أنألغت جميع تداولات البورصة يوم الخميس لجلسة الأربعاء بعدما هبطت أسهم البنوك عقب بيان اتحاد مصارف الكويت بشأن عدم توزيع البنوك أرباحا نقدية للعام 2020.









مؤشر الأسهم المصرية 0.9 % تحت وطأة تراجع سهم الشركة القابضة المصرية الكويتية 2.6 % وانخفاض سهم السويدي إليكتريك 4.4 %. كما أغلق0.9 % تحت وطأة تراجع سهم الشركة القابضة المصرية الكويتية 2.6 % وانخفاض سهم السويدي إليكتريك 4.4 %.









المؤشر الرئيسي بالبورصة السعودية 0.2 %. وتراجع سهم البنك السعودي الفرنسي 2.2 % في حين انخفض سهم الشركة السعودية للصناعات الأساسية (سابك) 0.6 %. وانخفض0.2 %. وتراجع سهم البنك السعودي الفرنسي 2.2 % في حين انخفض سهم الشركة السعودية للصناعات الأساسية (سابك) 0.6 %.









وقالت أملاك العالمية السعودية للتمويل العقاري إنها ستمضي قدما في طرح عام أولي لنسبة 30 % من أ‭‭‭‬‬‬‬سهمها ببورصة الرياض.









المؤشر الرئيسي في دبي تراجعًا بنسبة 0.5 % وسجلتراجعًا بنسبة 0.5 % مدفوعا بهبوط سهم دبي للاستثمار 4.8 %، مواصلا الخسائر التي تكبدها في الجلسة السابقة بعد انقضاء الحق في التوزيع النقدي للسهم، في حين نزل سهم أرابتك القابضة 1.3 %.









وفي أبوظبي، هبط المؤشر 0.4 % متأثرا بتراجع سهم بنك أبوظبي الأول، أكبر بنوك الإمارات، 0.7 %.







