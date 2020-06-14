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بالتعاون مع الصحة.. الجامعة المصرية اليابانية تعلن عن طريقة تشخيص جديد لـ كورونا ..فيديو

الأحد 14/يونيو/2020 - 09:53 م
ارشيفية
ارشيفية
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محمد حليم قنديل

قال الدكتور أحمد الجوهري، رئيس الجامعة المصرية اليابانية، إن الجامعة تعمل بالتنسيق مع خبراء من وزارة الصحة والسكان على نظام تشخيص المصابين بفيروس كورونا عن طريق لعاب الشخص المصاب.


وأضاف الدكتور أحمد الجوهري خلال مداخلة هاتفية في برنامج "الحياة اليوم" المذاع علي قناة "الحياة" الفضائية, أن التجارب التأكيدية ستسهل كثيرًا عملية اكتشاف الحالات المصابة بفيروس كورونا بشكل فعلي.


وأوضح أنه سيتم المقارنة بين الحالات المكتشف إصابتها بهذه الطريقة مع الحالات المؤكدة المصابة بفيروس كورونا لمعرفة مدى الاعتماد عليه في التشخيص.


وتابع أنه بعد التأكد من نتائج اكتشاف الحالات الفعلية المصابة بفيروس كورونا بهذه الطريقة، سيتم العمل على استخدامها كوسيلة للتشخيص.


وأشار إلي أن الجامعة لديها مجموعة من الباحثين الناشطين، وعملهم  في أزمة كورونا مميز للغاية.

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