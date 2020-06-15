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تكنولوجيا

نوكيا تتوسع فى مصر.. تفاصيل

الإثنين 15/يونيو/2020 - 02:28 ص
نوكيا تتوسع فى مصر
نوكيا تتوسع فى مصر
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احمد عبد القوى
 أعلنت شركة HMD العالمية المطورة لأجهزة هواتف نوكيا عن إطلاق هواتف نوكيا جديدة في السوق المصري ، بما في ذلك Nokia 5.3 و Nokia 5310 و Nokia C2 استكمالًا لنموها في الربع الأول 2020.

 ومن جانبه قال تامر الجمل، المدير العام لشركة HMD مصر المطوره لاجهزة هواتف نوكيا في مصر،"أعتز بإنجازات شركة HMD التي حققت معدل نمو بنسبة 14٪ خلال الربع الأول من عام 2020 مقارنة بالفترة نفسها من عام 2019. 

ومن المتوقع أيضًا أن تتبع الشركة نفس السياسة التي اتبعتها خلال الربع الأول من هذا العام لتحقيق نتائج إيجابية خلال الربع الثاني من عام 2020. "

 وأضاف الجمل: “إضافة إلى ذلك، لقد لاحظنا زيادة حركة البيع والشراء عبر منصات التجارة الإلكترونية في معظم المحافظات. وقد ساعد ذلك على تحفيز السوق وزيادة المبيعات بنحو ثلاثة أضعاف، مقارنة بالربع المقارن من العام الماضي. وفي الوقت نفسه ، ازداد طلب العملاء على منصات التجارة الإلكترونية أيضًا ، مما يبرهن على أن هواتف نوكيا تسير على الطريق الصحيح لتحقيق استراتيجية الدولة المصرية للتحول الرقمي والشمول المالي ".  
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