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فن

كريم فهمى بصحبة أحد أصدقائه في أحدث ظهور

الأحد 14/يونيو/2020 - 09:51 م
صدى البلد
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مريم عزت
نشر الفنان كريم فهمى , عبر حسابة الشخصى بموقع التواصل الاجتماعى للفيديوهات والصور " انستجرام " صورة جديدة له بصحبة احد اصدقائة . 

كتب كريم فهمى على الصورة قائلا : "إذا كنت تستطيع أن تصدق ذلك ، يمكن للعقل تحقيق ذلك". 💪💪💪💪💪

نالت الصورة اعجاب الكثير من متابعيه وتفاعل معه عدد كبير من جمهوره وجاءت ابرز التعليقات كالاتى : 

ايه القمر دة ماشاءالله 

منور ربنا  يحفظك

مراد السيوفى .. وحشتنا

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يشار أن آخر أعمال كريم فهمي فيلم "ديدو"، من تأليف كريم فهمي، وإخراج عمرو صلاح، وإنتاج كريم السبكي، بطولة كريم فهمي، هشام ماجد، شيكو، حمدي الميرغني، بيومي فؤاد، ريم مصطفى ،محمد ثروت، أحمد فتحي.




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