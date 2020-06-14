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أخبار البلد

رئيس مجلس إدارة مؤسسة دار التحرير: تنسيق يومي مع الهيئة للصحافة لمتابعة حالات الإصابة بـ كورونا

الأحد 14/يونيو/2020 - 10:12 م
صدى البلد
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عبدالوكيل ابوالقاسم
أشادت مؤسسة دار التحرير للطبع والنشر ولجنة إدارة الأزمة، بالجهود المشكورة للهيئة الوطنية للصحافة برئاسة الكاتب الصحفى كرم جبر لحرصه على المتابعة اليومية لأحوال المؤسسات الصحفية القومية وتواصله الدائم مع رؤساء مجالس الإدارة ورؤساء لجان الأزمة بها واطمئنانه على توفير أدوات التعقيم والتطهير وتعاونه مع رؤساء المؤسسات ولجان الأزمة لتوفير أماكن للمصابين بفيروس كورونا بالمستشفيات.

تثمن دار التحرير سرعة الهيئة تخصيص دعم عاجل للمؤسسات بقيمة ١٠٠ ألف جنيه للمساهمة فى توفير ادوات واجهزة التعقيم والتطهير وخاصة بوابات التعقيم الذكية واجهزة التبخير وأجهزة كواشف الحرارة.

وأكد سعد سليم رئيس مجلس الادارة على التعاون التام والتواصل اليومى مع الهيئة الوطنية للصحافة لاطلاعها على تنفيذ تعليماتها بشان الاجراءات الاحترازية والحرص على ارتداء كافة العاملين للكمامات عند دخولهم اماكن العمل وخلال تواجدهم وخضوعهم لاجهزة كواشف الحرارة وتعقيمهم بشكل كامل قبل دخولهم كما يتم مراعاة مسافات التباعد بين العاملين داخل اماكن عملهم وحضور الحد الادنى من العمالة التى تكفى لتسيير العمل دون ازدحام. 

كما أكد رئيس مجلس الادارة انه يوافى الكاتب الصحفى كرم جبر رئيس الهيئة يوميا بتقرير شامل عن الوضع العام بالمؤسسة وكافة الاجراءات والاعلان بكل شفافية عن حالات الإصابة والاشتباه وكذلك  المخالطين لاصابات  فى إطار المتابعة اليومية للهيئة مع المؤسسة.
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