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أحمد موسى يكشف كواليس جلسة مناقشة تعديل قانون مجلس النواب

الأحد 14/يونيو/2020 - 10:08 م
مجلس النواب
مجلس النواب
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حمزة شعيب
كشف الإعلامي أحمد موسى، عن كواليس جلسة مناقشة تعديل قانون مجلس النواب.

وقال أحمد موسى، أثناء تقديم برنامجه التلفزيوني "على مسئوليتى" المذاع عبر قناة "صدى البلد"، أن "مجلس النواب وافق في جلسته العامة اليوم برئاسة الدكتور على عبد العال، على تقرير اللجنة التشريعية بشأن مشروع قانون مقدم من النائب عبدالهادي القصبي بتعديلات قانون مباشرة الحقوق السياسية ومجلس النواب الصادر بالقرار بقانون رقم 46 لسنة 2014، وذلك فى مجموعه".


وافق مجلس النواب خلال جلسته العامة اليوم، برئاسة الدكتور على عبد العال على المادة مادة (45)- والمادة 51 من تعديلات قانون مجلس النواب المقدمة من ائتلاف دعم مصر.

ورفع الدكتور على عبد العال، الجلسة العامة للبرلمان، بعدما وافق المجلس على تقرير اللجنة التشريعية بشأن مشروع قانون مقدم من النائب عبدالهادي القصبي بتعديلات قانون مباشرة الحقوق السياسية ومجلس النواب الصادر بالقرار بقانون رقم 46 لسنة 2014، وذلك فى مجموعه، مقرر إحالته لمجلس الدولة لمراجعته.

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