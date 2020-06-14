الديهي بعد فرض حظر بمدن تركية بسبب دعوات التظاهر: فين الجزيرة مش سامعين صوتهم..فيديو

قال الإعلامي نشأت الديهي ، إن حزب الشعوب الديمقراطي وهو الحزب المعارض للنظام التركي دعا إلى مسيرة غدا 15 يونيو بسبب فصل اثنين من نوابه .





اضاف نشأت الديهي خلال برنامجه بالورقة والقلم المذاع علي قناة تن ، أن الحكومة التركية عندما علمت بهذه المسيرة قامت بغلق 8 مدن تركية لمنع المسيرة الاحتجاجية وقامت بفرض حظر التجوال .





وأوضح نشأت الديهي ، أن تركيا تستبق تظاهرات غدا بحظر التجوال زاعمة انها تقوم بعمل هذا الحظر بسبب فيروس كورونا ولكن الحقيقة أنها بسبب مظاهرات غدا التي دعا إليها حزب الشعوب الديمقراطي .





وتابع : انه لم نسمع علي قناة الجزيرة ان السلطات التركية تقوم بالوقوف امام المتظاهرين ولم نسمع ان السلطات التركية تستبق مظاهرات غدا بحظر التجوال المقصود .





واستكمل : أنه لن يسمع احد هذا الكلام علي قناة الجزيرة ووسائل الإعلام المأجورة لان هذه المسيرة ضد أردوغان وضد حزب العدالة والتنمية .