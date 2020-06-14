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توك شو

الديهي بعد فرض حظر بمدن تركية بسبب دعوات التظاهر: فين الجزيرة مش سامعين صوتهم..فيديو

الأحد 14/يونيو/2020 - 09:59 م
نشأت الديهي
نشأت الديهي
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إبراهيم القادري
قال الإعلامي نشأت الديهي ، إن حزب الشعوب الديمقراطي وهو الحزب المعارض للنظام التركي دعا إلى مسيرة غدا 15 يونيو بسبب فصل اثنين من نوابه .

اضاف نشأت الديهي خلال برنامجه بالورقة والقلم المذاع علي قناة تن ، أن الحكومة التركية عندما علمت بهذه المسيرة  قامت بغلق 8 مدن تركية لمنع المسيرة الاحتجاجية وقامت بفرض حظر التجوال .

وأوضح نشأت الديهي ، أن تركيا تستبق تظاهرات غدا بحظر التجوال زاعمة انها تقوم بعمل هذا الحظر بسبب فيروس كورونا ولكن الحقيقة أنها بسبب مظاهرات غدا التي دعا إليها حزب الشعوب الديمقراطي .

وتابع : انه لم نسمع علي قناة الجزيرة ان السلطات التركية تقوم بالوقوف امام المتظاهرين ولم نسمع ان السلطات التركية تستبق مظاهرات غدا بحظر التجوال المقصود .

واستكمل : أنه لن يسمع احد هذا الكلام علي قناة الجزيرة ووسائل الإعلام المأجورة لان هذه المسيرة ضد أردوغان وضد حزب العدالة والتنمية  .
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