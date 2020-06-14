تعرف علي أشكال الاعقاد الفلاحي والسيناوي القديمة

تعود الاعقاد الي عصور قدماء المصريين وكانت الملكات ترتديها للزينا واختلفت أشكالها وأنواعها والخامة المصنوعة منها مع اختلاف العصور وظهر ذلك واضحا مرسوما علي جدران المعابد الفرعونية .





رصدت عدسة صدي البلد اشكال الاعقاد القديمة الفلاحي والسيناوي المصنوعة من الفضة .





في البداية يقول هاني واصف تاجر فضة بمنطقة الصاغة بوسط البلد الاعقاد السيناوية كانت ترتديها السيدات السيناويات وكان تصنع من الذهب والفضة .





وأضاف واصف هذه الأعقاد ورثناهم ابا عن جد وهي مصنوعة من الفضة عيار ٤٠٠ وهو عيار اقل من الموجود في الفترة الحالية ولا يمكن دمغه موضحا ان الاعقاد قديمة ولا يمكن تصنيعها الآن وكانت في العصر الحديث ترتديها السيدات السيناويات والفلاحات وكان يوجد عقد الحجاب وكان يوضع بداخله قسيمة الزواج للسيدة المتزوجه .





وأشار هاني واصف ان تطورت أشكال الاعقاد وبدلا من تصنع من الذهب او الفضة فقط وتم تطعيمها بالأحجار الكريمة مثل الكهرمان والعقيق والمرجان والصدف موضحا ان كان متوسط اوزان الاعقاد من ٨٠ جرام الي ١٦٠ جرام .