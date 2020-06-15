عبر المنافذ الجمركية.. الأمن يحبط محاولة تهريب بضائع أجنبية

واصلت أجهزة وزارة الداخلية جهودها لمكافحة الجريمة بشتى صورها لاسيما جرائم التهريب من خلال إحكام السيطرة الأمنية على كافة المنافذ.





أسفرت جهود الإدارات العامة التابعة لقطاع أمن المنافذ بوزارة الداخلية بالتنسيق مع كافة الجهات المعنية خلال 24 ساعة فى مجال مكافحة جرائم تهريب البضائع عبر المنافذ الجمركية عن ضبط قضية تهريب ضُبط خلالها (بضائع أجنبية الصنع) بلغ إجمالى القيمة والتعويض المالى فى جميع المضبوطات (14300 جنيه).









وفى مجال الأمن العام تم ضبط 16 قضية أبرزها (مزاولة مهنة بدون تصريح، عدم إرتداء الكمامة الواقية ، دخول دائرة جمركية بدون تصريح، إنتحال شخصية، مخالفات مسطح مائى)، و فى مجال المخالفات المرورية تم ضبط 260 مخالفة مرورية متنوعة، و فى مجال تنفيذ الأحكام تم ضبط 103 حكم قضائى متنوع.





تم إتخاذ الإجراءات القانونية.. وجارى مواصلة الحملات الأمنية المكبرة على جميع منافذ الجمهورية لإحكام السيطرة الأمنية عليها.



