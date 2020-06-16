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محافظات

غزا القلوب بعلمه.. رواد التواصل الاجتماعي ينعون الشيخ حسين وهدان خطيب مسجد السيد البدوي

الثلاثاء 16/يونيو/2020 - 10:34 ص
صدى البلد
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أحمد على
"حي بجثمان تحت التراب"، كلمات تداولها رواد مواقع التواصل الاجتماعي ذاكرين فضيلة الشيخ حسين وهدان، إمام وخطيب مسجد السيد البدوي سابقا، عقب وفاته إثر إصابته بعدوي فيروس كورونا القاتل عقب احتجازه داخل العزل الصحي بأحد المستشفيات بمحافظة الإسكندرية، حتى وافته المنية ودفن بمثواه الأخير بقريته بمسقط رأسه بمركز طنطا فى قلب محافظة الغربية عروس محافظات الدلتا.


ورصد "صدى البلد" الملامح الحياتية الأخيرة فى حياة الشيخ الجليل، والذي أفنى عمره فى تعليم دروس القرآن الكريم والحديث الشريف والسيرة النبوية العطرة من خلال إلقاء الخطب الكبرى وتدشين الندوات بالمساجد الكبرى والدواوين الحكومية، وهو ما لاقى استحسان وتأييد ومحبة الآلاف من متابعيه طوال عمره.

 نعى المئات من الأئمة ومشايخ المسجد الأحمدي والعاملين في ديوان الأوقاف بالغربية زميلهم الراحل من خلال كتابة عدد من العبارات على صفحاتهم الشخصية بمواقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك".


وأشرف فريق من الطب الوقائي على إجراءات الغسل والتكفين للجثمان وفقا للإجراءات الاحترازية، وذلك بناءً على توجيهات من الدكتور عبد الناصر حميدة، وكيل وزارة الصحة بالغربية.


وأفاد عدد من زملاء وأقارب الشيخ العلامة الراحل"وهدان" بأنه توفى متأثرا بإصابته بفيروس كورونا، وأنه كان في عزل بمستشفى بالإسكندرية من 10 أيام وجاءت العدوى له خلال تقديم واجب العزاء في المقابر، وقالوا: "ربنا يرحمه ويسكنه فسيح جناته، فى الجنة ونعيمها يا رب العالمين".


ونعى الشيخ دهشان محمد، أحد مشايخ الأوقاف، زميله بقوله: "إلى جنة الخلد والفردوس الأعلى يا أكرم الرجال والعلماء الفضلاء، أسكنك الله فسيح جناته يا فضيلة الشيخ حسين وهدان، وألْهمَ أهلَك الصبرَ والسلوان، وكذا المحبون لك، والله إن القلب ليحزن والعين تدمع دائما لفراقك فأبشر بالخير عند ربك فأنت حي عنده بشفاعة القرآن وبشفاعة النبي المختار صلي الله عليه وسلم ".


وقال محمد عليوة، أحد تلامذته: "اللهم ارحمه رحمة واسعة واجعل قبره نورا وروضة من رياض الجنة، واللهم لا تفتنا بعده ولا تحرمنا أجره يا رب العالمين وارحمنا يارب إذا صرنا إلى ما صار إليه وأرحم كل أموات المسلمين إنك ولي ذالك والقادر عليه يا أرحم الراحمين".


جدير بالذكر أن الشيخ الراحل تدرج فى عدد من المناصب القيادية، فشغل منصب كبير أئمة بدرجة مدير عام، كما عين إمام وخطيب المسجد  المسجد الأحمدي "السيد البدوي" سابقًا‏ لدى ‏وزارة الأوقاف المصرية.
غزا القلوب بعلمه.. رواد التواصل الاجتماعي ينعون الشيخ حسين وهدان خطيب مسجد السيد البدوي
غزا القلوب بعلمه.. رواد التواصل الاجتماعي ينعون الشيخ حسين وهدان خطيب مسجد السيد البدوي
غزا القلوب بعلمه.. رواد التواصل الاجتماعي ينعون الشيخ حسين وهدان خطيب مسجد السيد البدوي
غزا القلوب بعلمه.. رواد التواصل الاجتماعي ينعون الشيخ حسين وهدان خطيب مسجد السيد البدوي
غزا القلوب بعلمه.. رواد التواصل الاجتماعي ينعون الشيخ حسين وهدان خطيب مسجد السيد البدوي
غزا القلوب بعلمه.. رواد التواصل الاجتماعي ينعون الشيخ حسين وهدان خطيب مسجد السيد البدوي
غزا القلوب بعلمه.. رواد التواصل الاجتماعي ينعون الشيخ حسين وهدان خطيب مسجد السيد البدوي
غزا القلوب بعلمه.. رواد التواصل الاجتماعي ينعون الشيخ حسين وهدان خطيب مسجد السيد البدوي
غزا القلوب بعلمه.. رواد التواصل الاجتماعي ينعون الشيخ حسين وهدان خطيب مسجد السيد البدوي
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