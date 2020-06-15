تعليم شمال سيناء: زيادة عدد المنتدبين للمراقبة على لجان الثانوية العامة تحسبا للاعتذارات

وأضاف أنه تمت زيادة أعداد المنتدبين الملاحظة عن المعدلات المطلوبة لوجود توقعات بأن تكون هناك اعتذارات وغياب، مؤكدا أن وجود ملاحظين من خارج المحافظة رغم الخطورة ( علي الطلاب والملاحظين أنفسهم ) هو لضمان انتظام الامتحان والعدالة بين الطلاب وفي حالة وجود عجز سيتم التعويض من داخل المحافظة بعد موافقة لجنة الإدارة بالمنصورة لسد العجز.





وأكد أنه تم الاتفاق بتوجيهات اللواء الدكتور محمد شوشه المحافظ' بان يتم توقيع الكشف الطبي علي الملاحظين فور وصولهم من خارج المحافظة ويتم الكشف بالاستراحة قبل بدء الامتحانات والاختلاط بالطلبة او المعلمين داخل المحافظة.





وسيتم الحرمان من أعمال الامتحانات أو الإحالة للمحاكمة التأديبية في حالة عدم الالتزام بالتكليف ' باعتبار أن الثانوية العامة واجب وطني لا يمكن التخلف عن أداء المهمة .





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