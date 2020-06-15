AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

تعليم

تعليم شمال سيناء: زيادة عدد المنتدبين للمراقبة على لجان الثانوية العامة تحسبا للاعتذارات

الإثنين 15/يونيو/2020 - 01:04 ص
تعليم شمال سيناء
تعليم شمال سيناء
Advertisements
احمد صالح
قال حمزة رضوان، وكيل مديرية التربية والتعليم بمحافظة شمال سيناء إن المنتدبين للملاحظة على لجان الثانوية العامة مقسمين إلى نصفين سواء من داخل المحافظة أو من خارجها.

وأضاف أنه تمت زيادة أعداد المنتدبين الملاحظة عن المعدلات المطلوبة لوجود توقعات بأن تكون هناك اعتذارات وغياب، مؤكدا أن وجود ملاحظين من خارج المحافظة رغم الخطورة ( علي الطلاب والملاحظين أنفسهم ) هو لضمان انتظام الامتحان والعدالة بين الطلاب وفي حالة وجود عجز سيتم التعويض من داخل المحافظة بعد موافقة لجنة الإدارة بالمنصورة لسد العجز.

وأكد أنه تم الاتفاق بتوجيهات اللواء الدكتور محمد شوشه المحافظ' بان يتم توقيع الكشف الطبي علي الملاحظين فور وصولهم من خارج المحافظة ويتم الكشف بالاستراحة قبل بدء الامتحانات والاختلاط بالطلبة او المعلمين داخل المحافظة.

وسيتم الحرمان من أعمال الامتحانات أو الإحالة للمحاكمة التأديبية في حالة عدم الالتزام بالتكليف ' باعتبار أن الثانوية العامة واجب وطني لا يمكن التخلف عن أداء المهمة .

اقرأ ايضا..




Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

محافظ أسيوط يناقش الاستعدادات لامتحانات الثانوية العامة

ننشر جدول موعد تسليم الأبحاث الورقية بتعليم أسيوط

استعدادا لامتحانات الثانوية العامة.. محافظ أسوان يشدد على تطبيق الإجراءات الوقائية.. صور

نبوي باهي: 17 لجنة و11 استراحة لإجراء امتحانات الشهادة الثانوية العامة في بورسعيد

شمال سيناء تستعد لـ امتحانات الثانوية العامة

كل سبل الراحة للطلاب.. شمال سيناء أنهت الاستعداد لامتحان الثانوية العامة

ترشيحاتنا

أخبار النادي الأهلي.. تضارب الأنباء حول رحيل فايلر.. الحصول على توقيع طاهر محمد.. بعد وصلة ردح طويلة بينهما.. شوبير يعلن توصل قناتي النادي والزمالك لاتفاق محايد

السياحة السعودية توجه نداء عاجلا إلى نزلاء الفنادق

بـ الأسود القصير.. زينة تفاجئ متابعيها بإطلالة مثيرة للجدل.. شاهد

داليا البحيري تعلن إصابة زوجها بـ فيروس كورونا

حكم ضرب الزوجة لزوجها للدفاع عن نفسها.. 10 أمور يجب أن تعرفها

بسبب إصابة والد موظف بـ كورونا.. فودافون تغلق أحد فروعها للتعقيم

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بخطوات بسيطة.. طريقة تحضير العيش البلدى على البوتاجاز

خلال أيام.. طرح فولكس فاجن ID3 الكهربائية 2021.. صور

بدون أدوية .. 5 وصفات طبيعية لعلاج آلام الدورة الشهرية