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حوادث

ضبط صاحب ثلاجة منتجات ألبان بحوزته 6 أطنان جبن رومى فاسد بالبحيرة

الإثنين 15/يونيو/2020 - 06:01 ص
جبن رومى فاسد
جبن رومى فاسد
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مصطفى الرماح
واصلت الإدارة العامة لشرطة التموين والتجارة بالتنسيق مع إدارات وأقسام شرطة التموين وفروعها الجغرافية بمديريات الأمن وقطاع الأمن العام، حملاتها التموينية المكبرة لضبط جرائم الغش التجارى .

وتمكنت الحملات من ضبط صاحب ثلاجة لحفظ منتجات الألبان بدائرة قسم شرطة دمنهور بمحافظة البحيرة لحيازته 6 طن سلع غذائية "جبنة رومى"، غير صالحة للإستهلاك الآدمى لوجود تغير فى خواصها الطبيعية طبقًا لتقرير اللجنة المرافقة للمأمورية، تمهيدًا لطرحها للبيع والتداول بالأسواق، مدخلًا الغش والتدليس على جمهور المستهلكين.


وذلك إنفاذًا لتوجيهات القيادة السياسية بشأن إتخاذ كافة الإجراءات والتدابير اللازمة للحفاظ على صحة المواطنين، ومراقبة الأسواق للمحافظة على إستقرار الأسعار وتوافر السلع، ومكافحة جرائم الغش الغذائى، والتحقق من توافر مقومات الصلاحية للسلع.
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