كل ما تريد معرفته عن تقسيم الدوائر الانتخابية.. فيديو

قال المستشار بهاء أبو شقة، رئيس اللجنة التشريعية والنيابية بمجلس النواب ورئيس حزب الوفد، إن القانون الجديد الذي تم الموافقة عليه اليوم تضمن عدة أمور، أولها أن الانتخابات القادمة لمجلس النواب سيكون عدد أعضاء المجلس بها 596 كما هو العدد في المجلس الحالي.
وأوضح بهاء أبو شقه، خلال مداخلته الهاتفية ببرنامج "90 دقيقة"، المذاع على قناة "المحور"، أن الـ 596 عضوا سيكون بينهم 28 عضو يقوم رئيس الجمهورية باختيارهم، لافتا إلى أن ثاني الأمور التي تمت مناقشتها اليوم هي أن الانتخابات التي ستجرى ستكون 50% قوائم و50% فردي.
وأضاف: أن القوائم توزع على 4 قوائم، قائمة للقاهرة وأخرى الصعيد، والدلتا وعدد من المحافظات، وكل قائمة 100 نائب، وقائمتان صغيرتان من 42 نائبا.
وتابع : أن نسبة المرأة في القوائم لن تقل عن 25%، موضحا أن هذا لا يمنع من أن تترشح المرأة للمقاعد الفردية، لافتا إلى أن كل الأقاويل المنتشرة عن تحديد موعد إجراء انتخابات مجلس الشيوخ في شهر 8 القادم ما هي إلا اجتهادات، معقبا: ان الهيئة الوطنية هي من ستحدد موعد إجراء الانتخابات وفقا لعدة أمور.
وأشار إلى أن مجلس النواب الحالي يعد من أعظم المجالس النيابية، نتيجة ما تحملة من أعباء وذلط بسبب غياب السلطة التشريعية في البلد لمدة طويلة، لافتا إلى أن مجلس النواب الحالي أصدر أكثرمن 800 تشريع في الفترة التي سبقت أزمة فيروس كورونا.
وأوضح بهاء أبو شقه، خلال مداخلته الهاتفية ببرنامج "90 دقيقة"، المذاع على قناة "المحور"، أن الـ 596 عضوا سيكون بينهم 28 عضو يقوم رئيس الجمهورية باختيارهم، لافتا إلى أن ثاني الأمور التي تمت مناقشتها اليوم هي أن الانتخابات التي ستجرى ستكون 50% قوائم و50% فردي.
وأضاف: أن القوائم توزع على 4 قوائم، قائمة للقاهرة وأخرى الصعيد، والدلتا وعدد من المحافظات، وكل قائمة 100 نائب، وقائمتان صغيرتان من 42 نائبا.
وتابع : أن نسبة المرأة في القوائم لن تقل عن 25%، موضحا أن هذا لا يمنع من أن تترشح المرأة للمقاعد الفردية، لافتا إلى أن كل الأقاويل المنتشرة عن تحديد موعد إجراء انتخابات مجلس الشيوخ في شهر 8 القادم ما هي إلا اجتهادات، معقبا: ان الهيئة الوطنية هي من ستحدد موعد إجراء الانتخابات وفقا لعدة أمور.
وأشار إلى أن مجلس النواب الحالي يعد من أعظم المجالس النيابية، نتيجة ما تحملة من أعباء وذلط بسبب غياب السلطة التشريعية في البلد لمدة طويلة، لافتا إلى أن مجلس النواب الحالي أصدر أكثرمن 800 تشريع في الفترة التي سبقت أزمة فيروس كورونا.