مدرب الكونغو السابق يكشف عن رأيه في منتخب مصر ويوضح كواليس مباراة تصفيات مونديال ٢٠١٨.. فيديو

كشف سبيستيان مينيه المدير الفني لمنتخب الكونغو السابق و غينيا الاستوائية الحالي، عن تقييمه لمنتخب مصر والمدير الفني هيكتور كوبر فب تصفيات مونديال روسيا ٢٠١٨.
وقال مينيه خلال تصريحاته مع الاعلامي ابراهيم فايق في برنامج جمهور الثالثة المذاع على فضائية اون تايم سبورت، إن مباراة منتخب مصر أمام منافسه الكونغو كانت من أصعب المباريات التي واجهتها في مشواري الفني.
وأضاف المدير الفني لغينيا الاستوائية، أن منتخب مصر يملك محمد صلاح اللاعب الذي يقدر على تحقيق أي شئ، إنه لاعب مميز ومجتهد ولا يستسلم ابداََ.
وأشار مينيه الى أن، هيكتور كوبر المدير الفني لمنتخب مصر السابق، خاض مباراة مميزة أمام الكونغو، ولكن لن استطيع أن اقيمه انه له تاريخ كبير.
جدير بالذكر أن، منتخب مصر تأهل الى مونديال روسيا ٢٠١٨ بعد الفوز على الكونغو بهدفين مقابل هدف في مباراة مثيرة للغاية.