AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

رياضة

مدرب الكونغو السابق يكشف عن رأيه في منتخب مصر ويوضح كواليس مباراة تصفيات مونديال ٢٠١٨.. فيديو

الأحد 14/يونيو/2020 - 11:29 م
سبيستيان مينيه المدير
سبيستيان مينيه المدير الفني لمنتخب الكونغو
Advertisements
عمرو ابوبكر
كشف سبيستيان مينيه المدير الفني لمنتخب الكونغو السابق و غينيا الاستوائية الحالي، عن تقييمه لمنتخب مصر والمدير الفني هيكتور كوبر فب تصفيات مونديال روسيا ٢٠١٨.

وقال مينيه خلال تصريحاته مع الاعلامي ابراهيم فايق في برنامج جمهور الثالثة المذاع على فضائية اون تايم سبورت، إن مباراة منتخب مصر أمام منافسه الكونغو كانت من أصعب المباريات التي واجهتها في مشواري الفني.

وأضاف المدير الفني لغينيا الاستوائية، أن منتخب مصر يملك محمد صلاح اللاعب الذي يقدر على تحقيق أي شئ، إنه لاعب مميز ومجتهد ولا يستسلم ابداََ.


وأشار مينيه الى أن، هيكتور كوبر المدير الفني لمنتخب مصر السابق، خاض مباراة مميزة أمام الكونغو، ولكن لن استطيع أن اقيمه انه له تاريخ كبير.

جدير بالذكر أن، منتخب مصر تأهل الى مونديال روسيا ٢٠١٨ بعد الفوز على الكونغو بهدفين مقابل هدف في مباراة مثيرة للغاية. 
Advertisements

الكلمات المفتاحية

ترشيحاتنا

اتجوزت وأنا 18 سنة .. أحمد صلاح حسني يحرج هيدي كرم على الهواء

مستشار الرئيس يعلن عن موعد ظهور علاج فيروس كورونا.. فيديو

جدول امتحانات الثانوية العامة 2020 بعد التعديل ومواعيد تسليم كراسات المواد غير المضافة للمجموع

حكم ضرب الزوجة لزوجها للدفاع عن نفسها.. 10 أمور يجب أن تعرفها

إصابة راموس وهازارد ومارسيلو وكارفخال مع ريال مدريد أمام إيبار

أحمد موسى يحذر ميليشيات أردوغان والسراج من التعرض لأي مصري في ليبيا

AdvertisementS

إصابة راموس وهازارد ومارسيلو وكارفخال مع ريال مدريد أمام إيبار

أخبار النادي الأهلي.. تضارب الأنباء حول رحيل فايلر.. الحصول على توقيع طاهر محمد.. بعد وصلة ردح طويلة بينهما.. شوبير يعلن توصل قناتي النادي والزمالك لاتفاق محايد

بعد وصلة ردح طويلة بينهما.. شوبير يعلن توصل قناتي الأهلي والزمالك لاتفاق محايد

رئيس لجنة الحكام يعلن إصابة ٢ من طاقم منطقة الجيزة بفيروس كورونا.. فيديو

الجزيرة الإماراتي يرد على أنباء تعاقده مع فايلر مدرب الأهلي

لجنة فض المنازعات بالاتحاد الدولي تنصف الأهلي وتحذر الصفاقسي بسبب أجايي

الأهلي يحتل المركز 62 عالميًا والأول أفريقياً في تصنيف الأندية.. والزمالك الـ 203 دولياً

سيف زاهر عن رحيل فايلر: لم ينجح مع الأهلي حتى الآن.. فيديو

وزيرا الشباب والإعلام يعلنان تفاصيل عودة النشاط الرياضى.. غدا

تقرير مغربي.. تضارب الأنباء حول رحيل فايلر عن الأهلي وزوجته كلمة السر

بعد أنباء توقيعه للأهلي .. تفاصيل مدة عقد طاهر محمد طاهر مع المقاولون العرب

الأهلي يحصل على توقيع طاهر محمد طاهر نجم المقاولون العرب ويبدأ إجراءات ضمه

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بدون أدوية .. 5 وصفات طبيعية لعلاج آلام الدورة الشهرية

بعد تصدرها التريند.. 5 صور تبرز جمال أصالة

ماذا يحدث للجسم عند تناول الفلفل الأبيض؟