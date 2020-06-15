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حوادث

ضبط مدير محل مستلزمات طبية حجب كمية من الكمامات عن الأسواق

الإثنين 15/يونيو/2020 - 03:02 ص
ضبط متهم
ضبط متهم
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مصطفى الرماح
واصلت الإدارة العامة لشرطة التموين والتجارة بالتنسيق مع إدارات وأقسام شرطة التموين وفروعها الجغرافية بمديريات الأمن وقطاع الأمن العام، حملاتها التموينية المكبرة لضبط جرائم الغش التجارى .

تمكنت الحملات من ضبط المدير المسئول عن محل لتجارة المستلزمات الطبية بدائرة قسم شرطة العامرية بمحافظة الإسكندرية، لحجبه عن التداول 1220 قطعة مستلزمات طبية "كمامة" بقصد رفع أسعارها.


وذلك إنفاذًا لتوجيهات القيادة السياسية بشأن إتخاذ كافة الإجراءات والتدابير اللازمة للحفاظ على صحة المواطنين، ومراقبة الأسواق للمحافظة على إستقرار الأسعار وتوافر السلع، ومكافحة جرائم الغش الغذائى، والتحقق من توافر مقومات الصلاحية للسلع.
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