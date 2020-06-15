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تعليم

التعليم تستعين بشركات لتعقيم لجان امتحانات الثانوية العامة فجر السبت ثم اغلاقها حتى موعد الامتحان

الإثنين 15/يونيو/2020 - 02:05 ص
تعقيم لجان امتحانات
تعقيم لجان امتحانات الثانوية العامة
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ياســـمين بدوي
أكدت وزارة التربية والتعليم أنه تم التنبيه على رؤساء لجان امتحانات الثانوية العامة 2020 ، على ضرورة الانتهاء من اعمال فرش اللجان الفرعية (الحجرات ) وتجهيزها يوم الجمعة 19 يونيو 2020 .

وشددت وزارة التربية والتعليم في خطاب رسمي تم ارساله للمديريات التعليمية ، أن شركات التعقيم ستقوم بتعقيم جميع لجان امتحانات الثانوية العامة فجر يوم السبت الموافق 20 يونيو 2020 .

وأوضحت وزارة التربية والتعليم أنه سيتم غلق مقار اللجان بعد تعقيمها وعدم السماح لأي شخص بدخولها لأي سبب لضمان بقاء فاعلية التعقيم وعدم فتحها إلا عند دخول الطلاب في اليوم التالي يوم 21 يونيو 2020 لآداء اول امتحان في جدول امتحانات الثانوية العامة.

وقالت وزارة التربية والتعليم انه أن سيتم تنظيف اللجان وتجهيزها للتعقيم في المرات التالية عقب كل امتحان.

وكانت قد أعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، النسخة الرسمية من جدول امتحانات الثانوية العامة ٢٠٢٠ بعد التعديل، بعد حذف المواد التي لا تضاف إلى المجموع، والمعتمد رسميًا بتوقيع من الدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم، والدكتور رضا حجازي، رئيس عام امتحانات الثانوية العامة، وياسر حسين بدوي، نائب رئيس عام امتحانات الثانوية العامة، إضافة إلى ختمه بختم النسر.

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ووفقا لهذه النسخة الرسمية المعتمدة، تتمثل تفاصيل جدول امتحانات الثانوية العامة ٢٠٢٠ بعد التعديل فيما يلي :

الأحد 21 يونيو : اللغة العربية 

الخميس 25 يونيو : اللغة الأجنبية الأولى

الأحد 28 يونيو : الديناميكا

الخميس 2 يوليو : الأحياء – الاستاتيكا – الفلسفة

الثلاثاء 7 يوليو : الفيزياء – التاريخ

الأحد 12 يوليو : الكيمياء – الجغرافيا

الثلاثاء 14 يوليو : اللغة الأجنبية الثانية

الأحد 19 يوليو : الجيولوجيا – التفاضل والتكامل – علم النفس

الثلاثاء 21 يوليو : الجبر والهندسة الفراغية 
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