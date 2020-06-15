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حوادث

ضبط مصنع كمامات مجهولة المصدر بالقليوبية

الإثنين 15/يونيو/2020 - 07:02 ص
مصنع كمامات
مصنع كمامات
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مصطفى الرماح
واصلت الإدارة العامة لشرطة التموين والتجارة بالتنسيق مع إدارات وأقسام شرطة التموين وفروعها الجغرافية بمديريات الأمن وقطاع الأمن العام، حملاتها التموينية المكبرة لضبط جرائم الغش التجارى .

تمكنت الحملات عن ضبط مالك مصنع ملابس جاهزة بدائرة قسم شرطة ثان شبرا الخيمة بمحافظة القليوبية لتصنيعه 55400 قطعة مستلزمات طبية "كمامة"، معبأة داخل عبوات "منتج نهائى- تحت التجهيز" مستخدمًا خامات مجهولة المصدر تمهيدًا لطرحها للبيع والتداول بالأسواق ، مدخلًا الغش والتدليس على جمهور المستهلكين.


وذلك إنفاذًا لتوجيهات القيادة السياسية بشأن إتخاذ كافة الإجراءات والتدابير اللازمة للحفاظ على صحة المواطنين، ومراقبة الأسواق للمحافظة على إستقرار الأسعار وتوافر السلع، ومكافحة جرائم الغش الغذائى، والتحقق من توافر مقومات الصلاحية للسلع.
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