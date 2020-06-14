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فن

شاهد تحصل على حقوق عرض مسلسل "لما كنا صغيرين"

الأحد 14/يونيو/2020 - 11:49 م
لما كنا صغيرين
لما كنا صغيرين
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محمد نبيـل
حصلت منصة شاهد على حقوق عرض مسلسل "لما كنا صغيرين" الذي عرض خلال موسم دراما رمضان الماضي.

المسلسل يعرض ضمن حزمة من الأعمال الدرامية التي حصلت عليها المنصة، وهو من بطولة ريهام حجاج، خالد النبوي، ومحمود حميدة.

كانت منصة شاهد VIP قد أطلقت عرض الفيلم المصري "يوم الدين"، وهو أول فيلم يتعرض لهموم مرضى الجذام، القضية التى يواجه أصحابها مشاكل عدة في المجتمع، ونجح لواقعيته وإتقان صنعه في اختياره للمشاركة في المسابقة الرسمية لمهرجان "كان" في العام 2018.

ونال الفيلم إشادات واسعة من الصحف العالمية بعد مشاركته فى المهرجان، ومنافسته على جائزة السعفة الذهبية.

وتطرح الأحداث قصة عايشها المخرج، وتدور حول بشاي وهو رجل شفي من الجذام، ولا يزال يحمل آثاره على جسده ويعيش فى مستعمرة للمصابين بهذا المرض.
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