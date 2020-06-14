شاهد تحصل على حقوق عرض مسلسل "لما كنا صغيرين"

حصلت منصة شاهد على حقوق عرض مسلسل "لما كنا صغيرين" الذي عرض خلال موسم دراما رمضان الماضي.



المسلسل يعرض ضمن حزمة من الأعمال الدرامية التي حصلت عليها المنصة، وهو من بطولة ريهام حجاج، خالد النبوي، ومحمود حميدة.



