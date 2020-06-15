%50 ؜للقائمة و50% للفردي.. البرلمان يوافق على تعديلات قانون النواب في مجموعه.. حزب الغد: سنشارك بقوة فى الانتخابات.. حماة الوطن: تمثيل القائمة بنسبة 75 % يثري الحياة الحزبية

رئيس حزب الغد: نسعى للحصول على 15% من مقاعد مجلس النواب ونسبة المرأة من الفردي وليس القوائم

نائب حزب الوفد: يجيب تقسيم كوته المرأة فى البرلمان لـ 12.5% فى الفردى و12.5% للقائمة

نائب حماة الوطن: نسبة التمثيل الأفضل بالانتخابات 75% للقائمة و 25% للفردي

وافق مجلس النواب في جلسته العامة أمس الأحد، برئاسة الدكتور على عبد العال ، على تقرير اللجنة التشريعية بشأن مشروع قانون مقدم من النائب عبدالهادي القصبي بتعديلات قانون مباشرة الحقوق السياسية ومجلس النواب الصادر بالقرار بقانون رقم 46 لسنة 2014، وذلك فى مجموعة .



واستطلع موقع صدى البلد، اراء عدد من قيادات الاحزاب السياسية، حول هذا الامر، الذين اكدوا جميعا، أن انهم سيشاركون فى الانتخابات المقبلة بقوة وأن التعديلات الجديدة التى تضمنها مشروع قانون مجلس النواب، اختلفت فى النسب الماضية ولكن المبدأ ظل كما هو توليفة من القوائم والفردى.





قال موسى مصطفى موسى، رئيس حزب الغد، إن الحزب يسعى للحصول على 15% من إجمالي مقاعد المرشحين لمجلس النواب ، بمعدل 85 نائبا من الرجال والنساء فى نظامى الفردى والقوائم في الانتخابات المقبلة.





وأضاف "مصطفى" لـ"صدى البلد"، أن التعديلات الأخيرة التى وافق عليها مجلس النواب بشأن أن يكون انتخاب مجلس النواب بواقع 50% مقعدًا للنظام الفردى و50% مقعدًا للنظام القوائم المغلقة المطلقة اختلفت فى النسب الماضية ولكن المبدأ ظل كما هو توليفة من القوائم والفردى.





وقال رئيس حزب الغد أيضا إنه من المحتمل أن تكون نسبة المرأة من النظام الفردى بعد أن ضمن لها الدستور ترشحها فى مجلس النواب بنسبة لا تقل عن 25% من إجمالى عدد المقاعد، ومن المحتمل أن تزيد على 25% بسبب صعوبة الترشح فى النظام القوائم لها.





وأكد موسى مصطفى موسى، أن الحزب يشارك بكثافة فى انتخابات مجلسى النواب والشيوخ في الفترة المقبلة، ليكون هناك تنفيذ إيجابي للمعارضة مع الدولة وليس الضد.





ومن جانبه، قال محمد عبده عضو لجنة السياحة والطيران بمجلس النواب، ونائب رئيس حزب الوفد، أن التعديلات التي تضمنها مشروع قانون مجلس النواب كان ينبغى أن تشمل تقسيم النسبة التى وردت فى الدستور بالنسبة لمقاعد المرأة وهى 25% من إجمالي مقاعد مجلس النواب.





وأكد لـ"صدى البلد"، أنه ينبغى أن تكون تقسم النسبة على النظام الفردى 12,5% و نظام القائمة المطلقة بنسبة 12.5% حتى يكون هناك توازن وعدالة داخل النظامين، مؤكدًا أنه ملتزم بجميع القرارات التى يتخذها حزب الوفد ورئيسه المستشار بهاء ابو شقة برغم توضيح رأيه فى هذه المسالة.





وأكد النائب أن الحزب سيشارك بقوة ويسعى للحصول على أكبر عدد من مقاعد مجلسى الشيوخ والنواب الفترة القادمة.





قال النائب حسن السيد، عضو مجلس النواب، عن حزب حماة الوطن، إنه يرى أنه كان من الأفضل أن يكون نظام التمثيل الانتخابي قائمًا على 25% للفردي و75% للقائمة، بدلًا من أن تكون 50% للفردي و50% للقائمة. كما،





وأوضح النائب حسن السيد، في تصريحات خاصة لـ "صدى البلد"، أن التمثيل الفردي قد يؤدي إلى إمكانية تسرب بعض أفراد من بعض الجماعات المحظورة، وبالتالي كان يجب أن يكون تكون نسبة القائمة أعلى من نسبة الفردي.





وأشار عضو مجلس النواب عن حزب حماة الوطن، إلى أن تمثيل القائمة بنسبة 75 % في الانتخابات ، من شأنه إثراء الحياة الحزبية بشكل أكبر، ودعم تمثيل الأحزاب داخل البرلمان، وهو أفضل للحياة السياسية من التمثيل الفردي.





وتابع "السيد"، أنه موافق مع بقية مواد قانون مجلس النواب، وهو جيد في مجموعه، مشيرًا إلى أن مادة نظام التمثيل الانتخابي لا مشكلة فيها، رغم الخلاف، طالما أن هناك توافق جماعي من بقية الاحزاب حولها.



