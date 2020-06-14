سكرتير عام الفيوم يتابع سير العمل بمستشفى سنورس المركزي

اجري السكرتير العام لمحافظة الفيوم المحاسب محمد محمود أبو غنيمة، جولة ميدانية على مستشفى سنورس المركزي، ورافقه الجوله المهندس محمود هاشم رئيس المركز ، وبحضور جمال العوامى نائب رئيس المركز ، حيث تم القيام بزيارة لمستشفى سنورس المركزى لمتابعة سير العمل والتأكد من توافر المستلزمات الطبية و تطبيق الإجراءات الوقائية،وتقديم الرعاية الطبية لمرضى العزل،و تقديم الخدمات الصحية للمواطنين،و أيضًا متابعة إلتزام المواطنين، والمحال التجارية بحظر التجوال ،و القيام بأعمال النظافة المسائية ،بحضور العاملين بأقسام الإشغالات، وتحسين البيئة ،والنظافة

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وأسفرت الحملة، عن تحرير 26 محضر لمواطنين،و3 محال تجارية،و 3 مركبات توكتوك لمخالفتهم حظر التجوال بمدينة سنورس ،عن طريق مركز الشرطة، وغلق 4 مطاعم لعدم اقتصار عملهم على خدمة التوصيل للمنازل ،ورفع 40 حالة إشغال بحرم الطريق العام ،وتحرير 8 محاضر كسر حظر لمحال تجارية،و توقيف 7 مركبات توكتوك، عن طريق الوحدة المحلية .



