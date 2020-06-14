AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

محافظات

سكرتير عام الفيوم يتابع سير العمل بمستشفى سنورس المركزي

الأحد 14/يونيو/2020 - 11:57 م
سكرتير عام الفيوم
سكرتير عام الفيوم يتابع سير العمل بمستشفي سنورس المركزي
Advertisements
محمد عبدالحليم
اجري السكرتير العام لمحافظة الفيوم المحاسب محمد محمود أبو غنيمة، جولة ميدانية على مستشفى سنورس المركزي، ورافقه الجوله المهندس محمود هاشم رئيس المركز ، وبحضور جمال العوامى نائب رئيس المركز ، حيث تم القيام بزيارة لمستشفى سنورس المركزى لمتابعة سير العمل والتأكد من توافر المستلزمات الطبية و تطبيق الإجراءات الوقائية،وتقديم الرعاية الطبية لمرضى العزل،و تقديم الخدمات الصحية للمواطنين،و أيضًا متابعة إلتزام المواطنين، والمحال التجارية بحظر التجوال ،و القيام بأعمال النظافة المسائية ،بحضور العاملين بأقسام الإشغالات، وتحسين البيئة ،والنظافة 
اقرأ أيضا : 

وأسفرت الحملة، عن تحرير 26 محضر لمواطنين،و3 محال تجارية،و 3 مركبات توكتوك لمخالفتهم حظر التجوال بمدينة سنورس ،عن طريق مركز الشرطة، وغلق 4 مطاعم لعدم اقتصار عملهم على خدمة التوصيل للمنازل ،ورفع 40 حالة إشغال بحرم الطريق العام ،وتحرير 8 محاضر كسر حظر لمحال تجارية،و توقيف 7 مركبات توكتوك، عن طريق الوحدة المحلية .

وتابع السكرتير العام خلال زيارته حملات النظافة المسائية بمدينة سنورس ،حيث تم رفع 70 طن قمامة و 20 طن أتربة بالمكنسة ومخلفات بناء ، بالإضافة إلى رفع 310 طن قمامة بالفترة الصباحية من مدينة سنورس و قرى المركز .
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

الفيوم تواصل جهودها للتأكد من التزام المواطنين وأصحاب المحال بقرار الحظر

لمخالفة قرار الحظر.. تحرير ٢٤ محضرا وغلق ٣ محلات والتحفظ على ٩ مركبات بالفيوم

تحرير 15 محضرا وغلق 5 محلات لمخالفتهم قرار الحظر في الفيوم

فض التجمعات على بحيرة قارون بالفيوم.. وتحرير 27 محضرا وغلق مطعمين لمخالفة قرار الحظر بـ سنورس

السكرتير العام للفيوم يحرر 20 محضرا ودفع غرامة لـ5 مركبات مخالفين بسنورس

تحرير ٢٧ محضرا ضد مواطنين خالفوا الحظر بسنورس فى الفيوم

ترشيحاتنا

الجزيرة الإماراتي يرد على أنباء تعاقده مع فايلر مدرب الأهلي

اللواء ممدوح مقلد: "خلال إصابتى بكورونا فكرت أننى هموت ويحرقوا جثتى"

وزير الطيران: مصر أعادت 30 آلف مصري من الخارج ..فيديو

بـ الأسود القصير.. زينة تفاجئ متابعيها بإطلالة مثيرة للجدل.. شاهد

توجه رسالة للمتعافين من كورونا.. وزيرة الصحة تتبرع بالدم .. صور

مشهد مرعب.. تمساح يجر رجلا من قدمه أسفل بحيرة.. فيديو

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بدون أدوية .. 5 وصفات طبيعية لعلاج آلام الدورة الشهرية

بعد تصدرها التريند.. 5 صور تبرز جمال أصالة

ماذا يحدث للجسم عند تناول الفلفل الأبيض؟