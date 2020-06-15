مدير تعليم مطروح يتابع إجراءات تركيب بوابات التعقيم بلجان الثانوية العامة

تابع الدكتور سمير النيلي، مدير مديرية التربية والتعليم بمحافظة مطروح، مساء أمس، الأحد، إجراءات تركيب أربع بوابات تعقيم إلكترونية بمقار اللجان الأربع المخصصة للجان شهادة الثانوية العامة بإدارة مطروح التعليمية.





وأوضح أن هذه البوابة سيتم استخدامها لتعقيم طلاب الثانوية العامة، خلال ماراثون الامتحانات والمقرر انطلاقه الأحد المقبل وذلك ضمن الإجراءات الوقائية والتدابير الاحترازية التى تتخذها الوزارة لحماية الطلاب ومنتدبي اللجان الامتحانية.





وأكد مدير مديرية تعليم مطروح أن تعليم مطروح استلم صباح اليوم عشر بوابات إلكترونية من مخازن الوزارة بالقاهرة وذلك لتركيبها علي الفور باللجان العشر والتي حددها تعليم مطروح بالتنسيق مع الوزارة لامتحانات الثانوية العامة.



