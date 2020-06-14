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الجيش الليبي: نعتذر عن إهانة عمال مصريين في ليبيا.. فيديو

الأحد 14/يونيو/2020 - 11:29 م
المسماري
المسماري
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عادل نصار
تقدم اللواء أحمد المسماري المتحدث الرسمي باسم الجيش الليبي، بالاعتذار للشعب المصري، بسبب الإهانة التي تعرض لها عمال مصريون في ليبيا على أيدي ليبيين.


وقال المسماري، في مؤتمر صحفي له، مساء اليوم الاثنين، نتقدم باعتذار شديد باسم كل ليبي للشعب المصري والقيادة المصرية ولكل منظمات حقوق الإنسان على الفيديو الذي انتشر على مواقع التواصل الاجتماعي لعمالة مصرية تعذبت في ليبيا، بعد أن وجدوا أنفسهم في أيدي إرهابيين.


وأضاف المتحدث الرسمي باسم الجيش الليبي، أن هؤلاء لا يمثلون الشعب الليبي ولا يمتون له بصلة، ويقف وراءهم الرئيس التركي رجب طيب أردوغان ويتحملها بشكل مباشر. 


وتابع المسماري، نتألم أمام هذه الجرائم وهم ضيوفنا أتوا من أجل لقمة العيش، وهذا الملف لابد أن نسمع عنه تعليقا من الأمم المتحدة وندعو للتحقيق فيه، ونرحب بهذا الأمر بقوة ونريده.

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