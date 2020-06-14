أخبار السوشيال: محمد رمضان بشخصية أحمد زكي في رمضان 2021.. جوهرة تشعل أجواء الصيف بالبكينى

نشر موقع "صدى البلد" عددًا من الأخبار الخاصة بالمشاهير على مواقع التواصل الاجتماعي المختلفة، ونستعرضها في السطور التالية:





نشرت الراقصة "جوهرة" صورة لها عبر حسابها الشخصي بموقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام".



حرصت الإعلامية رضوى الشربيني، على توجبه رسالة لوالدتها فى عيد ميلادها عبر صفحتها الشخصية بموقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام".





شارك المخرج مجدى الهوارى، جمهوره صورة جديدة له، عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي للصور والفيديوهات "إنستجرام".





شارك الفنان أحمد التهامي متابعبه صورة جديدة لها، عبر حسابه على موقع الصور والفيديوهات "انستجرام".





نشر النجم المصري محمود تريزيجيه، المحترف في صفوف نادي استون فيلا الانجليزي، صور جديدة له عبر حسابه على موقع موقع التواصل الاجتماعي للصور والفيديوهات "انستجرام"





استعادت الفنانة وفاء صادق ، ذكرياتها مع مسلسل لن أعيش فى جلباب أبى، مع النجم الكبير نور الشريف عبر حسابها على الصور والفيديوهات "انستجرام".





شارك النجم محمد رمضان جمهوره ومتابعيه بمقطع فيديو من لقائه مع الإعلامي عمرو الليثي عبر حسابه الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي "إنستجرام".



