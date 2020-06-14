AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

فن

أخبار السوشيال: محمد رمضان بشخصية أحمد زكي في رمضان 2021.. جوهرة تشعل أجواء الصيف بالبكينى

الأحد 14/يونيو/2020 - 11:42 م
صدى البلد
Advertisements
مريم عزت
نشر موقع "صدى البلد" عددًا من الأخبار الخاصة بالمشاهير على مواقع التواصل الاجتماعي المختلفة، ونستعرضها في السطور التالية:

نشرت الراقصة "جوهرة" صورة لها عبر حسابها الشخصي بموقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام".

حرصت الإعلامية رضوى الشربيني، على توجبه رسالة لوالدتها فى عيد ميلادها عبر صفحتها الشخصية بموقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام".

شارك المخرج مجدى الهوارى، جمهوره صورة جديدة له، عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي للصور والفيديوهات "إنستجرام".

شارك الفنان أحمد التهامي متابعبه صورة جديدة لها، عبر حسابه على موقع الصور والفيديوهات "انستجرام".

نشر النجم المصري محمود تريزيجيه، المحترف في صفوف نادي استون فيلا الانجليزي، صور جديدة له عبر حسابه على موقع موقع التواصل الاجتماعي للصور والفيديوهات "انستجرام"

استعادت الفنانة وفاء صادق ، ذكرياتها مع مسلسل لن أعيش فى جلباب أبى، مع النجم الكبير نور الشريف عبر حسابها على الصور والفيديوهات "انستجرام".

شارك النجم محمد رمضان جمهوره ومتابعيه بمقطع فيديو من لقائه مع الإعلامي عمرو الليثي عبر حسابه الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي "إنستجرام".

Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

أول حب.. محمد إمام يوجه رسالة هامة لوالدته وينشر صورة نادرة معها.. شاهد

نشرة الفن .. انتحار ممثل شاب بسبب فيروس كورونا.. و فيفى عبده تشعل السوشيال ميديا

أخبار السوشيال ميديا.. صاروخ محمد رمضان.. نجلاء بدر والحظ العثر في رمضان.. ورسالة خاصة من كريم فهمي لزوجته

موجز السوشيال ميديا.. رامى جمال يوجه رسالة لجمهوره.. وأول ظهور لـ يارا خارج المنزل

مكلتش مكرونة.. وفاء صادق تستعيد ذكريات لن أعيش فى جلباب أبي

على شاطئ البحر.. تريزيجيه بصحبة زوجته فى أحدث ظهور لهما.. شاهد

ترشيحاتنا

السيسى يوجه بتطوير منظومة إصدار تراخيص البناء

بسبب اللعب أمام منزله .. مصرع مسن على يد طفل في بني سويف

هل المصريون ملزمون بتحليل الـ بي سي أر عند سفرهم؟.. وزير الطيران يجيب.. فيديو

أسباب تشكك في تقديم محمد رمضان مسلسل عن حياة أحمد زكي

سيف زاهر عن رحيل فايلر: لم ينجح مع الأهلي حتى الآن.. فيديو

لجنة فض المنازعات بالاتحاد الدولي تنصف الأهلي وتحذر الصفاقسي بسبب أجايي

AdvertisementS

مستشار الرئيس يعلن عن موعد ظهور علاج فيروس كورونا.. فيديو

جدول امتحانات الثانوية العامة 2020 بعد التعديل ومواعيد تسليم كراسات المواد غير المضافة للمجموع

شاهد .. اللحظات الأولى من داخل مصنع مصري لإنتاج دواء ريمديسفير لعلاج كورونا بمصر

بعد 5 ساعات من النقاش.. الأعلى للإعلام: الزمالك والأهلي تعهدا بالالتزام بالمعايير المهنية

إيجابية المسحة الثالثة للفنانة رجاء الجداوي

وزير الطيران لـ صدى البلد: فتح الحجز على الرحلات الجوية بمكاتب الشركات اعتبارا من اليوم

خروج يأجوج ومأجوج اقترب .. نادية عمارة: هدم سدهم بدأ منذ عهد النبي

وزير الطيران: استئناف الحركة الجوية إلى المطارات المصرية أول يوليو وليس المدن السياحية فقط

بسبب اللعب أمام منزله .. مصرع مسن على يد طفل في بني سويف

بعد التنمر عليها.. شاهد.. رد فعل دينا مراجيح

السيسى يوجه بتطوير منظومة إصدار تراخيص البناء

عودة السياحة لـ 3 محافظات.. خالد العناني: لا تهاون مع مخالفي اشتراطات السلامة الصحية

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بدون أدوية .. 5 وصفات طبيعية لعلاج آلام الدورة الشهرية

بعد تصدرها التريند.. 5 صور تبرز جمال أصالة

ماذا يحدث للجسم عند تناول الفلفل الأبيض؟