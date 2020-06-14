بنك التعمير والإسكان: 1.9 مليون عميل.. ونسعى للعشرة الكبار.. فيديو

قال حسن غانم ، رئيس مجلس إدارة بنك التعمير والإسكان، إن بنك التعمير والإسكان يعمل وفق استراتيجية واضحة ودقيقة، تشمل تقديم مختلف الخدمات المصرفية، كما أن البنك يسعى خلال السنوات الخمس القادمة، ليصبح واحدا من أكبر 10 بنوك تعمل في السوق المصري، مؤكدا قدرة البنك على تحقيق الخطة التي يتبناها خلال الفترة القادمة، لا سيما في ظل توافر جميع الأساسيات التي تمكنه من تحقيقها، والوصول إلى أفضل معدلات في الأداء.









وأضاف " غانم "، خلال لقائه في برنامج "بنوك واستثمار"، الذي يقدمه الإعلامي إسماعيل حماد، المذاع على فضائية "إكسترا نيوز"، أن عدد عملاء بنك التعمير والإسكان يقدر بنحو ١.٩ مليون عميل، كما أن عدد فروع البنك يصل إلى ٩٢ فرعًا على مستوى الجمهورية، مشيرا إلى أن البنك يستهدف الوصول بعدد الفروع إلى ١٠٠ فرع بنهاية العام الحالي ٢٠٢٠.









وأوضح أن البنك لديه خطة توسعية في قطاع التجزئة المصرفية، كما أن البنك يقدم جميع المنتجات المصرفية التي تخاطب الأفراد، والتي تعزز من مستوى منافسة البنك في السوق المصرفي ، سواء عبر تقديم قروض شخصية أو قروض سيارات، إضافة إلى قروض موظفي الحكومة.









وأضاف أن بنك التعمير والإسكان على مدار السنوات الخمس الماضية، احتل المرتبة الأولى في قطاع التمويل العقاري على مستوى مصر والشرق الأوسط، مؤكدا أن البنك لديه ميزة تنافسية وهي قطاع الإسكان، كما أن البنك يخاطب جميع الشرائح والأعمار لتعزيز مفهوم الشمول المالي لدى المواطنين، موضحا أن حجم الائتمان الذي قدمه البنك للشركات الكبيرة يقدر بنحو ٢٠ مليار جنيه، ويستهدف البنك مضاعفة محفظة ائتمان الشركات الكبيرة إلى ٤٠ مليار جنيه خلال الفترة القادمة.









وأضاف غانم، أن البنك يعمل على تطوير الخدمات المصرفية الإلكترونية خلال الفترة القادمة، وهو ما يعزز من نشر مفهوم الشمول المالي في مصر، مشيرا إلى أن البنك يتيح سداد أقساط الوحدات السكنية للأفراد عبر مختلف وسائل الدفع الإلكترونية.









وأوضح غانم، أن إقبال المواطنين على استخدام وسائل الدفع الإلكترونية، ارتفع خلال الفترة الحالية بسبب التغيرات الحالية، إضافة إلى زيادة وعي المواطنين بأهمية تعزيز استخدام الدفع الإلكتروني لمواكبة التطور العالمي.









وعن دور البنك في المسؤولية المجتمعية، أكد غانم أن البنك يخصص نسبة من أرباحه للمساهمة في المسؤولية المجتمعية، مشيرا إلى أن أزمة فيروس كورونا أعادت تشكيل موازنة البنك الخاصة بالمسؤولية المجتمعية، وتوجيهها إلى الفئات الأكثر احتياجا، كما أن البنك تبرع بأكثر من ٢٥ مليون جنيه، جزء من التبرعات كان لمساعدة العمالة المؤقتة والمتضررة من أزمة فيروس كورونا، إضافة إلى دعم وزارة الصحة في شكل مستلزمات وأدوات طبية، كما ساهم البنك في مبادرة اتحاد البنوك الخاصة بدعم الاقتصاد المصري خلال أزمة كورونا.







