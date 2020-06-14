رويترز: العراق تتفق مع شركة على خفض الإنتاج من حقل الرميلة نحو 140 ألف برميل يوميا

وقال مصدران لرويترز أن العراق اتفق مع لوك أويل الروسية على خفض الإنتاج من حقل غرب القرنة 2 النفطي 50 ألف برميل يوميا لخفض الإنتاج إلى 275 ألف برميل يوميا في يونيو.





وأضاف المصدران إلي أن العراق اتفقت مع إكسون موبيل على خفض إنتاج النفط الخام من حقل غرب القرنة 1 النفطي 70 ألف برميل يوميا إضافية لخفض الانتاج لنحو 350 ألف برميل يوميا في يونيو.









كان العراق تعهد بتعويض معدل التزامه باتفاق خفض إنتاج النفط ، العالمي الذي يشمل دول تحالف أوبك+ الذي يضم دول المنظمة وروسيا ودول أخرى من خارج المنظمة.



