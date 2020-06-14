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اقتصاد

رويترز: العراق تتفق مع شركة على خفض الإنتاج من حقل الرميلة نحو 140 ألف برميل يوميا

الأحد 14/يونيو/2020 - 11:47 م
صدى البلد
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رويترز
اتفقت العراق مع شركة بريتيش بتروليوم على خفض الإنتاج من حقل الرميلة نحو 140 ألف برميل يوميا في يونيو، وذلك حسبما قال مسؤولون عراقيون يعملون في تلك الحقول لرويترز 

وقال مصدران لرويترز أن العراق اتفق مع لوك أويل الروسية على خفض الإنتاج من حقل غرب القرنة 2 النفطي 50 ألف برميل يوميا لخفض الإنتاج إلى 275 ألف برميل يوميا في يونيو.

وأضاف المصدران إلي أن العراق اتفقت  مع إكسون موبيل على خفض إنتاج النفط الخام من حقل غرب القرنة 1 النفطي 70 ألف برميل يوميا إضافية لخفض الانتاج لنحو 350 ألف برميل يوميا في يونيو.


كان العراق تعهد بتعويض معدل التزامه باتفاق خفض إنتاج النفط، العالمي الذي يشمل دول تحالف أوبك+ الذي يضم دول المنظمة وروسيا ودول أخرى من خارج المنظمة.

وتقلص أوبك+ الإمدادات 9.7 مليون برميل يوميًا وهو ما يعادل نحو 10% من الطلب العالمي على النفط قبل جائحة كورونا، وجرى تمديد خفض الإنتاج لشهر يوليو المقبل.

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