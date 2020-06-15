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تعليم

تعليم الوادي: 6 غرف عمليات استعدادا لامتحانات الثانوية العامة

الإثنين 15/يونيو/2020 - 09:01 ص
تعليم الوادى الجديد
تعليم الوادى الجديد
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منصور ابوالعلمين
قال صلاح مرغني، وكيل وزارة التربية والتعليم بالوادي الجديد، ، إنه ولأول مرة تقام غرف متابعة فرعية للامتحانات بكل إدارة تعليمية، خلال امتحانات الثانوية العامة، وسيجري ربطها مع الوزارة، لمتابعة سير العملية الإمتحانية بواقع 5 غرف عمليات في كل إدارة تعليمية من الإدارة الخمس على مستوي المراكز الإدارية " الخارجة – الداخلة – الفرافرة – بلاط-باريس" بالإضافة الي غرفة مركزية بديوان عام المديرية بإجمالي 6 غرف عمليات.

وأشار وكيل وزارة التربية والتعليم بالوادي الجديد، إلى أنه سيجري تعقيم الطلاب وجميع القائمين بأعمال الامتحانات عبر بوابات التعقيم، وتسليم كمامة واقية يوميا لكل من يدخل إلى لجان الامتحانات.
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وأوضح مرغني، متابعته استعدادات المحافظة لامتحانات إتمام الشهادة الثانوية العامة للعام الدراسي ٢٠١٩ / ٢٠٢٠، بحضور عدد من مديري الإدارات النوعية بالمديرية، ووجه بتنفيذ جميع الإجراءات الاحترازية بكل دقة، والتي من شأنها العمل على سير الامتحانات، وسط أجواء آمنة وهادئة داخل جميع اللجان بالمحافظة، وشدد على عدم اصطحاب أي أجهزة الكترونية أو محمول إلى داخل اللجان.

ولفت مرغني، إلى تطهير وتعقيم متواصل للجان والحمامات والطرقات بصفة يومية، مع توفير سبل الراحة والمناخ الملائم أمام الطلاب خلال العملية الإمتحانية، وتشكيل غرفة عمليات مركزية بديوان عام المديرية، فضلا عن غرف فرعية بكل إدارة تعليمية لمتابعة سير العملية الإمتحانية لحظة بلحظة، لحل أي مشكلات أو عقبات قد تحدث على الفور.

وأوضح أنه جرى التنسيق مع قطاع صحة الوادي الجديد لتوفير سيارة إسعاف بالقرب من كل لجنة، والتعاون مع الوحدات المحلية لنظافة الشوارع حول مقار اللجان بصفة دائمة.

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