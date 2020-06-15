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تعليم

اليوم.. دورة أون لاين للتدريب على إنشاء وتشغيل بنوك الأسئلة

الإثنين 15/يونيو/2020 - 05:01 ص
جامعة حلوان
جامعة حلوان
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كريم ناصر
أعلن مركز القياس والتقويم الطلابي بجامعة حلوان تحت رعاية الدكتور ماجد نجم، رئيس الجامعة، عن دورات تدريبية "أون لاين" أعضاء هيئة التدريس والمدرسين المساعدين والمعيدين. 

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وأوضح المركز ان من هذه الدورات؛ دورة تدريبية لـ"التدريب على إنشاء وتشغيل بنوك الأسئلة" وذلك خلال الفترة من ١٥ : ١٦ يونيو ٢٠٢٠ . 

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وتهدف الدورات إلى التعرف على مفهوم بنوك الأسئلة، والهدف من إنشائها، والتعامل مع برمجيات إنشاء بنوك الأسئلة، وإعداد نماذج اختبارية متكافئة وإدارة منظومة بنوك الأسئلة

يأتي ذلك ضمن حزمة الدورات التدريبية اللازمة للترقية التي يقدمها المركز تحت إشراف الدكتور إبراهيم الزهيري، مدير المركز.
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