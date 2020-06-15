اليوم.. دورة أون لاين للتدريب على إنشاء وتشغيل بنوك الأسئلة

أعلن مركز القياس والتقويم الطلابي بجامعة حلوان تحت رعاية الدكتور ماجد نجم، رئيس الجامعة، عن دورات تدريبية "أون لاين" أعضاء هيئة التدريس والمدرسين المساعدين والمعيدين.
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وأوضح المركز ان من هذه الدورات؛ دورة تدريبية لـ"التدريب على إنشاء وتشغيل بنوك الأسئلة" وذلك خلال الفترة من ١٥ : ١٦ يونيو ٢٠٢٠ .
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وتهدف الدورات إلى التعرف على مفهوم بنوك الأسئلة، والهدف من إنشائها، والتعامل مع برمجيات إنشاء بنوك الأسئلة، وإعداد نماذج اختبارية متكافئة وإدارة منظومة بنوك الأسئلة
يأتي ذلك ضمن حزمة الدورات التدريبية اللازمة للترقية التي يقدمها المركز تحت إشراف الدكتور إبراهيم الزهيري، مدير المركز.