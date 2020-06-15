اليوم.. دورة أون لاين للتدريب على إنشاء وتشغيل بنوك الأسئلة

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وأوضح المركز ان من هذه الدورات؛ دورة تدريبية لـ"التدريب على إنشاء وتشغيل بنوك الأسئلة" وذلك خلال الفترة من ١٥ : ١٦ يونيو ٢٠٢٠ .

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وتهدف الدورات إلى التعرف على مفهوم بنوك الأسئلة، والهدف من إنشائها، والتعامل مع برمجيات إنشاء بنوك الأسئلة، وإعداد نماذج اختبارية متكافئة وإدارة منظومة بنوك الأسئلة



