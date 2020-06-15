AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

رياضة

إنبي: رحيل اللاعبين يرتبط بمصير الدوري.. فيديو

الإثنين 15/يونيو/2020 - 12:00 ص
إنبي
إنبي
Advertisements
حسام الحارتي

قال عبد الناصر محمد مدير الكرة بنادي إنبي ، أنه يتم التواصل مع لاعبي الفريق خلال فترة التوقف الحالي لمتابعة كافة التدريبات اليومية .


واضاف عبد الناصر محمد في تصريحات هاتفية لفضائية " أون تايم سبورتس"، أن نادي إنبي تلقي دعوة اللجنة الخماسية لحضور إجتماع الأندية بشأن استئناف الدوري المصري من جديد بعد توقفه بسبب انتشار فيروس كورونا .


وأكد عبد الناصر محمد أن مصير محمد شريف لاعب الفريق والمعار من صفوف النادي الأهلي يرتبط بمسئولو القلعة الحمراء .


وتابع:" الأهلي لم يتطلب الحصول على خدمات أسامة جلال لاعب الفريق ".


وأتم :" رحيل اللاعبين يرتبط بمعرفة مصير الدوري المصري"، مشيرا إلي دخول مسئولو نادي إنبي في الحصول على خدمات عمار حمدي لاعب الأهلي على سبيل الإعارة . 

Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

المصري: يجب تكوين رابطة أندية من جديد.. وإنبي: تعتمد على التوصيات فقط

مصيلحي: يجب الاجتماع لحسم مصير الدوري.. وفضل: قرار الدولة.. فيديو

شادي محمد: الأهلي والزمالك السبب في ارتفاع أسعار اللاعبين

نائب رئيس المصري: الزمالك وبيراميدز يرغبان في ضم محمود وادي.. فيديو

بيسيرو: الأهلي نادي القرن وكنت آمل في التتويج بالبطولة الإفريقية معه.. فيديو

عمرو بركات: أتمنى عودة الدوري من جديد .. فيديو

ترشيحاتنا

أمام حمام السباحة .. ريهام أيمن تتألق بإطلالة تخطف الأنظار

شاهد .. اللحظات الأولى من داخل مصنع مصري لإنتاج دواء ريمديسفير لعلاج كورونا بمصر

خروج يأجوج ومأجوج اقترب .. نادية عمارة: هدم سدهم بدأ منذ عهد النبي

وزير الطيران: استئناف الحركة الجوية إلى المطارات المصرية أول يوليو وليس المدن السياحية فقط

بعد التنمر عليها.. شاهد.. رد فعل دينا مراجيح

وزير الطيران: مصر أعادت 30 آلف مصري من الخارج ..فيديو

AdvertisementS

إصابة راموس وهازارد ومارسيلو وكارفخال مع ريال مدريد أمام إيبار

أخبار النادي الأهلي.. تضارب الأنباء حول رحيل فايلر.. الحصول على توقيع طاهر محمد.. بعد وصلة ردح طويلة بينهما.. شوبير يعلن توصل قناتي النادي والزمالك لاتفاق محايد

سيف زاهر عن رحيل فايلر: لم ينجح مع الأهلي حتى الآن.. فيديو

بعد وصلة ردح طويلة بينهما.. شوبير يعلن توصل قناتي الأهلي والزمالك لاتفاق محايد

الجزيرة الإماراتي يرد على أنباء تعاقده مع فايلر مدرب الأهلي

رئيس لجنة الحكام يعلن إصابة ٢ من طاقم منطقة الجيزة بفيروس كورونا.. فيديو

الأهلي يحتل المركز 62 عالميًا والأول أفريقياً في تصنيف الأندية.. والزمالك الـ 203 دولياً

لجنة فض المنازعات بالاتحاد الدولي تنصف الأهلي وتحذر الصفاقسي بسبب أجايي

بعد أنباء توقيعه للأهلي .. تفاصيل مدة عقد طاهر محمد طاهر مع المقاولون العرب

وزيرا الشباب والإعلام يعلنان تفاصيل عودة النشاط الرياضى.. غدا

تقرير مغربي.. تضارب الأنباء حول رحيل فايلر عن الأهلي وزوجته كلمة السر

الأهلي يحصل على توقيع طاهر محمد طاهر نجم المقاولون العرب ويبدأ إجراءات ضمه

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بدون أدوية .. 5 وصفات طبيعية لعلاج آلام الدورة الشهرية

بعد تصدرها التريند.. 5 صور تبرز جمال أصالة

ماذا يحدث للجسم عند تناول الفلفل الأبيض؟