إنبي: رحيل اللاعبين يرتبط بمصير الدوري.. فيديو

قال عبد الناصر محمد مدير الكرة بنادي إنبي ، أنه يتم التواصل مع لاعبي الفريق خلال فترة التوقف الحالي لمتابعة كافة التدريبات اليومية .





واضاف عبد الناصر محمد في تصريحات هاتفية لفضائية " أون تايم سبورتس"، أن نادي إنبي تلقي دعوة اللجنة الخماسية لحضور إجتماع الأندية بشأن استئناف الدوري المصري من جديد بعد توقفه بسبب انتشار فيروس كورونا .





وأكد عبد الناصر محمد أن مصير محمد شريف لاعب الفريق والمعار من صفوف النادي الأهلي يرتبط بمسئولو القلعة الحمراء .





وتابع:" الأهلي لم يتطلب الحصول على خدمات أسامة جلال لاعب الفريق ".





وأتم :" رحيل اللاعبين يرتبط بمعرفة مصير الدوري المصري"، مشيرا إلي دخول مسئولو نادي إنبي في الحصول على خدمات عمار حمدي لاعب الأهلي على سبيل الإعارة .