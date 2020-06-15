إنبي: رحيل اللاعبين يرتبط بمصير الدوري.. فيديو

قال عبد الناصر محمد مدير الكرة بنادي إنبي ، أنه يتم التواصل مع لاعبي
الفريق خلال فترة التوقف الحالي لمتابعة كافة التدريبات اليومية .
واضاف عبد الناصر محمد في تصريحات هاتفية لفضائية " أون تايم
سبورتس"، أن نادي إنبي تلقي دعوة اللجنة الخماسية لحضور إجتماع الأندية بشأن
استئناف الدوري المصري من جديد بعد توقفه بسبب انتشار فيروس كورونا .
وأكد عبد الناصر محمد أن مصير محمد شريف لاعب الفريق والمعار من صفوف
النادي الأهلي يرتبط بمسئولو القلعة الحمراء .
وتابع:" الأهلي لم يتطلب الحصول على خدمات أسامة جلال لاعب الفريق
".
وأتم :" رحيل اللاعبين يرتبط بمعرفة مصير الدوري المصري"، مشيرا
إلي دخول مسئولو نادي إنبي في الحصول على خدمات عمار حمدي لاعب الأهلي على سبيل
الإعارة .