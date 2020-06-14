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تعليم

كلية أزهرية تتلاعب بمشاعر الطلاب وتنشر جدول الامتحانات ثم تحذفه.. صور

الأحد 14/يونيو/2020 - 11:46 م
كلية أزهرية تتلاعب
كلية أزهرية تتلاعب بمشاعر الطلاب وتنشر الجدول وتحذفه
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محمد شحتة
أحدثت كلية الشريعة والقانون بجامعة الأزهر بتفهنا الأشراف، حالة من الجدل بين طلابها بسبب جدول وموعد امتحانات نهاية العام.

وبدأت المشكلة في إعلان الكلية عن مواعيد امتحانات نهاية العام، عبر صفحتها على موقع التواصل الإجتماعي فيس بوك، 

وحدكدت الكلية تفاصيل امتحانات نهاية العام، وأعلنت عن سيرها بنظام الفترة الصباحية والفترة المسائية، حيث ستكون الفترة الصباحية للطلاب أصحاب أرقام الجلوس من 9001 حتى 9550، والفترة المسائية للطلاب أصحاب أرقام الجلوس من 9551 حتى 10094.

ولكن فوجئ طلاب الكلية، بمنشور صادر عن الصفحة الرسمية للكلية على فيس بوك تقول فيه "تنويه هام.. الكلية غير مسئولة عن جدلو الامتحانات اللفرقة النهائية المنشور من قل بعض الصحف لأن مواعيد الامتحانات لم تحسم بعد وسوف نوافيكم بالمواعيد عن الانتهاء من تحديدها.

وعبرالطلاب عن استيائهم بهذا المنشور، الذي شعروا فيه بتخبط من إدارة الكلية في التعامل معهم في ظل هذه الظروف الصعبة التي نعيشها.
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