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توك شو

الفنكوش.. تعليق شعبة المستلزمات الطبية على بوابات التعقيم الإلكترونية.. فيديو

الإثنين 15/يونيو/2020 - 07:01 ص
ارشيفية
ارشيفية
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محمد حليم قنديل

قال الدكتور شريف عزت رئيس شعبة المستلزمات الطبية باتحاد الصناعات, إن بوابات التعقيم الالكترونية ما هي الا بوابات الفنكوش وليس لها أي قيمة.


وأضاف الدكتور شريف عزت خلال مداخلة هاتفية في برنامج "مساء دي إم سي" المذاع علي قناة "دي إم سي" الفضائية, أن مصر هي الدولة الوحيدة التي تنتج بوابات تعقيم الكترونية.


وتابع رئيس شعبة المسلتزمات الطبية, أن فكرة انتاج بوابات الكترونية للتعقيم كانت فكرة ظريفة في بداية ظهور فيروس كورونا نظرا لعدم معرفة ما هو الفيروس وكيفية تجنب الاصابة به.

وأوضح الدكتور شريف عزت, أنه لا يوجد أي دليل علمي أو طبي علي أن تكون هذه البوابات مفسدة وفعالة لتعقيم المواطنين والحفاظ علي صحتهم ضد الاصابة بفيروس كورونا.

وأشار إلي ان, وزارة الصحة أخرجت بيان خاص بالبوابات الالكترونية للتعقيم وأعطت نفس التعليقات التي اعلنت عتها منذ قليل.

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