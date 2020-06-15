مستقبل وطن بالإسكندرية: نستهدف توزيع 10 آلاف كمامة بالمحافظة

أطلقت أمانة الشباب بحزب مستقبل وطن بالإسكندرية، تحت رعاية النائب رزق راغب ضيف الله أمين الحزب بالمحافظة، مبادرة بعنوان " بإيدينا نحمي بلادنا وأهالينا"، لتوزيع كمامات من القماش على المواطنين في الشوارع، والعاملين بديوان عام محافظة الإسكندرية، والأحياء، وأقسام الشرطة بالمحافظة، وذلك ضمن الإجراءات الاحترازية لوقف انتشار وانتقال عدوى فيروس كورونا.





وقال النائب رزق راغب ضيف الله إن هذه المبادرة تأتي انطلاقًا من الدور المجتمعي لحزب مستقبل وطن، وتحت رعاية المستشار عبدالوهاب عبدالرازق رئيس الحزب، وتنفيذا لتوجيهات المهندس أشرف رشاد الشريف النائب الأول لرئيس الحزب والأمين العام، بضرورة التواجد الفعلي بين المواطنين والتفاعل مع الأوضاع الراهنة ومساعدة الدولة في تنفيذ الإجراءات الاحترازية والقرارات التي تتخذها الحكومة لمجابهة انتشار الفيروس.





من جانبه، قال دكتور محمد مسعد أمين الشباب، إن المبادرة تستهدف توزيع 10 ألاف غطاء وجه قماشي (كمامة) بمختلف أقسام المحافظة، وذلك لمساعدة الدولة في مساعيها لمنع انتشار فيروس كورونا المستجد.





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وأضاف مسعد أن هذا الغطاء القماشي مكون من 3 طبقات، يمكن تغيير الطبقة الوسطى (فلتر)، ولذلك يتم توزيع 30 طبقة وسطى مع كل غطاء وجه قماشي، منوهًا أنه سيتم توزيع 7500 كمامة على المواطنين و2500 على العاملين بديوان عام محافظة الإسكندرية، ومقرات الأحياء وأقسام الشرطة بالمحافظة.





وأشار إلى أن المبادرة انطلقت من حي محرم بك حيث تم توزيع 1500 كمامة على الأهالي إضافة إلى 45 ألف طبقة وسطى، وذلك لرفع المعاناة عن أهالينا، ولحماية بلادنا من خطر فيروس كورونا.





وأشاد بالدور الذي لعبه كل من الأمناء المساعدين محمد السيد رزق، ومحمد السيد مجاهد، وإيهاب أبوكليلة وأشرف سردينة، وأمين الصناعة والتجارة محمد حمزة، ووجيه ظريف، أمين الهيئات الاستشارية، في دعم هذه المبادرة وتمويلها حتى خروجها إلى النور.





وفي إطار دوره المجتمعي، يشارك الحزب بفرق على مستوى الجمهورية لتعقيم الأماكن العامة، وتوزيع الكمامات والقفازات الطبية ضمن الإجراءات الاحترازية لمجابهة انتشار وانتقال عدوى فيروس كورونا.





الجدير بالذكر، أن المهندس أشرف رشاد الشريف، النائب الأول لرئيس الحزب، والأمين العام للحزب، شدد على ضرورة رفع درجة الاستعداد القصوى، على مستوى كافة المستويات التنظيمية، للحزب بجميع المحافظات، وذلك دعما لخطط الدولة في مواجهة فيروس كورونا المستجد، للمساعدة في تجنب الوطن والمواطنين، مخاطر هذا الوباء المتفشي بكل دول العالم.





وطالب "رشاد" أعضاء الحزب بالمحافظات، بضرورة تبني حملة تستهدف رفع درجة الوعي لدى المواطنين حول طرق الوقاية وتجنب الإصابة؛ تعزيزا لمعركة الوعي، وتعزيز الدور الخدمي والمجتمعي الذي يقدمه الحزب ويتبناه كنوع من أنواع المسؤولية الوطنية.