مواطن يستغيث بسبب انقطاع مياه الشرب

استغاث المواطن عماد عزمي شاكر بموقع صدى الاخبارى بسبب انه يعاني من مشكلة في مياه الشرب.





ويقيم المواطن عماد عزمي شاكر بشارع خلف المدشه بمركز بني مزار محافظة المنيا، وقال إنه يعانى من مشكلة ضعف وصول المياه لديه وانقطاعها المستمر حتى وهو يقطن الدور الارضي في العقار الذي يسكن به.





وأوضح أنه قد تقدم بالشكوي في المركز التابع له ولكن دون اي جدوى.





وقال ان المياه مهمة جدا خصوصا هذه الفترة بسبب ارتفاع درجة الحرارة الشديد وبسبب حاجتهم الى التعقيم من فيروس كورونا.





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