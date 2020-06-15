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بين الناس

مواطن يستغيث بسبب انقطاع مياه الشرب

الإثنين 15/يونيو/2020 - 01:30 ص
صدى البلد
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رنا اشرف
استغاث المواطن عماد عزمي شاكر بموقع صدى الاخبارى بسبب انه يعاني من مشكلة في مياه الشرب.

ويقيم المواطن  عماد عزمي شاكر بشارع خلف المدشه بمركز بني مزار محافظة المنيا، وقال إنه يعانى من مشكلة ضعف وصول المياه لديه وانقطاعها المستمر حتى وهو يقطن الدور الارضي في العقار الذي يسكن به.

وأوضح أنه قد تقدم بالشكوي في المركز التابع له ولكن دون اي جدوى.

وقال ان المياه مهمة جدا خصوصا هذه الفترة بسبب ارتفاع درجة الحرارة الشديد وبسبب حاجتهم الى التعقيم من فيروس كورونا.

للتواصل مع الحالة: ٠٨٦٣٨٤٩٠٠١ 

ويقدّم موقع "صدى البلد" الإخباري، خدمة لاستقبال شكاوى القرّاء والعمل على حلها مع المسئولين من خلال الخط الساخن 5731 و01025555056 أو من خلال رقم الواتس آب 01006735360
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