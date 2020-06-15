استشاري أمراض الرئة: دواء رميديسيفير نستخدمه في أمريكا لعلاج إصابات كورونا.. فيديو

قال الدكتور زياد مطر، استشاري أمراض الرئة والصدر في مستشفيات أورلاندو هيلث في الولايات المتحدة، إن هناك اختلافا في الآراء عند المقارنة بين دواء الهيدروكسي كلوروكين ودواء ريمديسيفير، وهما من الأدوية المستخدمة حاليا في مستشفيات أمريكا.









وأضاف زياد مطر، في مداخلة هاتفية في برنامج "الحكاية" المذاع علي قناة "إم بي سي مصر"، أن دراسات جديدة أثبتت أنه ليست هناك استفادة من استخدام دواء الهيدروكسي كلوروكين سواء على المدى البعيد أو القريب، وبناءً على ذلك قمنا بوقف استخدامه.









وأوضح زياد مطر، أن دواء رميديسيفير نستخدمه في أمريكا الآن في علاج إصابات فيروس كورونا بناءً على تصريح من مكتب الصحة في أمريكا.









وتابع أن المصابين الذين يأتون إلى المستشفى ولا يحتاجون إلى أجهزة تنفس صناعي نقوم بإعطائهم دواء رميديسيفير لمدة 5 أيام ومن يحتاجون إلى تنفس صناعي نقوم بإعطائه لهم لمدة 10 أيام.





واستكمل أن رميديسيفير يُعطى إلي المرضى في أمريكا لأنه يعمل علي تخفيف الأعراض الثانوية الناجمة عن إصابة فيروس كورونا مثل الالتهابات، مؤكدا أن الدواء إذا تم إعطاؤه في وقت متأخر إلى المريض لن يحقق النتيجة المرجوة منه.



