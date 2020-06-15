AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

رياضة

الدفاع الجديدي: سنواصل التصعيد ضد الزمالك بسبب مستحقات حميد أحداد

الإثنين 15/يونيو/2020 - 12:53 ص
صدى البلد
Advertisements
أحمد هاني
قال عبدالله بلكحل، المدير التنفيذي بنادي الدفاع الحسني الجديدي المغربي، إن إدارة النادي المغربي ستواصل التصعيد ضد نادي الزمالك.

وأكد بلكحل في تصريحات لبرنامج "نمبر وان" على قناة "النهار": "كلفنا محامي من أجل شكوى نادي الزمالك لدى فيفا بسبب عدم احترامه بنود تعاقده معنا وسنحصل على حقوق النادي قانونيًا".

وأوضح: "تم الفعل اتخاذ إجراءات صارمة ضد نادي الزمالك وسنواصل في التصعيد حتى نحصل على حقوقنا".


وتابع "الزمالك فهو لم يلتزم معنا ولم يحترم تعاقده ورفض إرسال نسبة من إعارة حميد أحداد".

وأختتم: "الأهلي إلتزم بشان دفع نسبة من قيمة إعارة وليد أزارو إلى الاتفاق السعودي ومن المقرر أن يرسل باقي القيمة في الأيام المقبلة".
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

الدفاع الحسني الجديدي المغربي يشكو الأهلي والزمالك للفيفا

خوفا من شكوى جديدة.. الزمالك يبحث نسبة نادي الدفاع الحسنى المغربى في إعارة حميد أحداد لـ الرجاء

ننشر عقود أزارو وأحداد بعد شكوى الدفاع الحسنى المغربى ضد الأهلي والزمالك

رئيس الدفاع الحسني المغربي: اقتربنا من التوصل لاتفاق مع الأهلي بشأن أزمة أزارو

الدفاع الجديدي يقترب من حل أزمته مع الأهلي بشأن أزارو.. مستند

على طريقة الأهلي .. ناد مغربي يجهز لشكوي الزمالك أمام الفيفا

ترشيحاتنا

بسبب اللعب أمام منزله .. مصرع مسن على يد طفل في بني سويف

بعد وصلة ردح طويلة بينهما.. شوبير يعلن توصل قناتي الأهلي والزمالك لاتفاق محايد

شاهد .. اللحظات الأولى من داخل مصنع مصري لإنتاج دواء ريمديسفير لعلاج كورونا بمصر

بعد أنباء توقيعه للأهلي .. تفاصيل مدة عقد طاهر محمد طاهر مع المقاولون العرب

وزير الطيران لـ صدى البلد: فتح الحجز على الرحلات الجوية بمكاتب الشركات اعتبارا من اليوم

تفاصيل غامضة في واقعة انتحار سوشانت سينج راجبوت نجم بوليوود

AdvertisementS

أخبار النادي الأهلي.. تضارب الأنباء حول رحيل فايلر.. الحصول على توقيع طاهر محمد.. بعد وصلة ردح طويلة بينهما.. شوبير يعلن توصل قناتي النادي والزمالك لاتفاق محايد

إصابة راموس وهازارد ومارسيلو وكارفخال مع ريال مدريد أمام إيبار

بعد وصلة ردح طويلة بينهما.. شوبير يعلن توصل قناتي الأهلي والزمالك لاتفاق محايد

تفاصيل جديدة فى مفاوضات الأهلي لضم رمضان صبحي نهائيًا.. فيديو

سيف زاهر عن رحيل فايلر: لم ينجح مع الأهلي حتى الآن.. فيديو

أخبار الرياضة | اتفاق قناتي الأهلي والزمالك .. إصابة 4 لاعبين من ريال مدريد .. ونجم المقاولون ينتقل للأحمر

محمد فاروق: لاعبو الزمالك لم يحصلوا على مستحقاتهم من 5 شهور.. فيديو

نموذج يحتذى به.. لاعب الأهلي يعقم شوارع المطرية ..فيديو

بعد أنباء توقيعه للأهلي .. تفاصيل مدة عقد طاهر محمد طاهر مع المقاولون العرب

لجنة فض المنازعات بالاتحاد الدولي تنصف الأهلي وتحذر الصفاقسي بسبب أجايي

وزيرا الشباب والإعلام يعلنان تفاصيل عودة النشاط الرياضى.. غدا

تقرير مغربي.. تضارب الأنباء حول رحيل فايلر عن الأهلي وزوجته كلمة السر

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بخطوات بسيطة.. طريقة تحضير العيش البلدى على البوتاجاز

خلال أيام.. طرح فولكس فاجن ID3 الكهربائية 2021.. صور

بدون أدوية .. 5 وصفات طبيعية لعلاج آلام الدورة الشهرية