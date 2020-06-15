الدفاع الجديدي: سنواصل التصعيد ضد الزمالك بسبب مستحقات حميد أحداد

قال عبدالله بلكحل، المدير التنفيذي بنادي الدفاع الحسني الجديدي المغربي، إن إدارة النادي المغربي ستواصل التصعيد ضد نادي الزمالك.
وأكد بلكحل في تصريحات لبرنامج "نمبر وان" على قناة "النهار": "كلفنا محامي من أجل شكوى نادي الزمالك لدى فيفا بسبب عدم احترامه بنود تعاقده معنا وسنحصل على حقوق النادي قانونيًا".
وأوضح: "تم الفعل اتخاذ إجراءات صارمة ضد نادي الزمالك وسنواصل في التصعيد حتى نحصل على حقوقنا".
وتابع "الزمالك فهو لم يلتزم معنا ولم يحترم تعاقده ورفض إرسال نسبة من إعارة حميد أحداد".
وأختتم: "الأهلي إلتزم بشان دفع نسبة من قيمة إعارة وليد أزارو إلى الاتفاق السعودي ومن المقرر أن يرسل باقي القيمة في الأيام المقبلة".