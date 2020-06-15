مدرب منتخب مصر للشباب: يمكن إعداد الفرق في أسبوعين فقط حال عودة الدوري.. فيديو

يرى ربيع ياسين المدير الفني لمنتخب الشباب، أنه يمكن إعداد الفرق في أسبوعين فقط حال اتخاذ قرار بعودة الدوري.
وقال ياسين في تصريحات لبرنامج الماتش الذي يقدمه الإعلامي هاني حتحوت على قناة صدى البلد، إنه يجب أن تتعاون كل الأطراف لـ عودة الدوري خاصة وأنه يجب عودة المسابقة حرصا على مصلحة البلاد.
وتابع أن عودة الدوري أمر هام أسوأ بما حدث في اوروبا، كما أن غموض مصير المسابقة يؤثر في استعدادات منتخب الشباب.
يذكر أن النشاط الكروي متوقف في مصر حاليا، بقرار من مجلس الوزراء، خوفا من تفشي فيروس كورونا في الملاعب.
ومن المقرر أن تستأنف الأندية تدريباتها بداية من منتصف شهر يونيو الجاري، بصورة فردية، مع اتخاذ كافة التدابير الوقائية اللازمة، لتجنب الإصابة بفيروس كورونا