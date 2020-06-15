بسبب الراحلة عزة العشماوى.. مايا مرسى توجه رسالة مؤثرة لسحر السنباطى

وجهت رئيس المجلس القومي للمرأة د.مايا مرسي، رسالة شكر وتقدير، لأمين عام المجلس القومي للطفولة والأمومة د.سحر السنباطي.



وقالت مايا مرسي في رسالة مؤثرة على هامش كلمتها خلال انعقاد مؤتمر اللجنة الوطنية للقضاء على ختان الإناث، الذي عقد أون لاين، إن الدكتورة سحر السنباطي، التزمت طوال الوقت بوجود صورة الأمين السابق للمجلس القومي للطفولة والأمومة الراحلة د.عزة العشماوي، مؤكدة أن هذا دليل على الأخلاق العالية والوفاء والاعتراف بما قدمته د.عزة لأمهات مصر وأطفالها.



وأكدت مايا مرسي، أن الراحلة د.عزة العشماوي، لم تكن تتدخر أي جهد في دعم وحماية الفتيات المصريات، وكانت شديدة الحرص على حضور والتفاعل في جميع اجتماعات اللجنة الوطنية للقضاء على ختان الإناث.



فى لفتة إنسانية جميلة قامت اللجنة الةطنية للقضاء على ختان الإناث بتكريم الراحلة الدكتورة عزة العشماوى الأمين العام السابق للمجلس القومى للطفولة والأمومة .



قامت اللجنة بتسليم الدرع لأبناء الراحلة الثلاثة وذلك فى اليوم العالمى لمناهضة ختان الإناث مع كتابة رسالة للراحلة نصها:



"شكر وتقدير

إلي من عاش ليبقي

الدكتورة/ عزة العشماوي

شكرًا لأنك منحتنا القوة والأمل بجهودك المضنية وحفرت اسمك في وجداننا لعلنا ننال شرف اقتفاء أثرك".



وبمناسبة حلول اليوم الوطنى لمناهضة ختان الإناث والذي يوافق الرابع عشر من شهر يونيو من كل عام، تجدد اللجنة الوطنية للقضاء على ختان الإناث برئاسة مشتركة بين المجلس القومي للمرأة والمجلس القومي للطفولة والأمومة ، وبعضوية ممثلين من كافة الوزارات المعنية والجهات القضائية المختصة والأزهر الشريف والكنائس المصرية الثلاثة ومنظمات المجتمع المدني المعنية، بالإضافة الى التعاون مع شركاء التنمية تعهدها والتزامها بالعمل على القضاء على هذه الجريمة غير الإنسانية بحق بنات مصر.