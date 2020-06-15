نجم الأهلي السابق يقدم مقترحا لعودة الدوري.. فيديو

قال أسامة عرابي، نجم الأهلى السابق، إن هناك صعوبة كبيرة فى استكمال منافسات الدوري المصري والذى توقف بسبب فيروس كورونا.
وأضاف أسامة عرابي ، خلال برنامج «الماتش» الذى يقدمه هاني حتحوت على قناة « صدى البلد»، إن هناك صعوبة كبيرة فى عودة الدورى الممتاز، إلا إنه يتمني عودته سريعا ، لأن الجميع متعطش لمباريات كرة القدم
ويري أسامة عرابي، إن الأندية فى حاجة لما لايقل عن 6 اسابيع لإعداد لاعبيها للمباريات، ولذلك فالحل الأمثل هو عودة المسابقة في منتصف أغسطس وينتهي في منتصف أكتوبر.
وأكد عرابي، إن الدورى المصري استعاد قوته بوجود 18 فريق ومجموعة واحدة، متمنيا أن يعود بنفس القوة مرة أخرى.
يذكر أن النشاط الكروي متوقف في مصر حاليا، بقرار من مجلس الوزراء، خوفا من تفشي فيروس كورونا في الملاعب.
ومن المقرر أن تستأنف الأندية تدريباتها بداية من منتصف شهر يونيو الجاري، بصورة فردية، مع اتخاذ كافة التدابير الوقائية اللازمة، لتجنب الإصابة بفيروس كورونا