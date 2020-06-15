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توك شو

بسبب شبشب.. ذبح رجل أمام زوجته ووالدته في حدائق القبة.. فيديو

الإثنين 15/يونيو/2020 - 02:31 ص
ارشيفية
ارشيفية
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محمد حليم قنديل

قالت هبة عبد الصادق زوجة قتيل حدائق القبة، إنها منذ بداية أول يوم لها في سكنها في هذة الشقة وهي تعلم بأن جيرانها لم يكونوا ملتزمين بحقوق الجيرة.


وأضافت هبة عبد الصادق خلال مداخلة هاتفية في برنامج "مساء دي إم سي" المذاع علي قناة "دي إم سي" الفضائية, أن في أول يوم وهي تنقل عفش منزلها حدث شئ لم يكن جيد, وحدث أن اثناء رفع العفش الي شقتها تم خبط رف خاص بجيرانهم أمام منزلهم وعليه احذيتهم وسمعت جارهم وهو يشتم عليهم بسبب ذلك.


وتابعت زوجة قتيل حدائق القبة, أنها منذ عدة شهور حدثت مشكلة أيضا مع تلك الجيران بسبب نشر الغسيل في البلكونة الخاصة بهم.


وأوضحت هبة عبد الصادق, أن اليوم الذي تم قتل زوجها به قاموا جيرانهم بافتعال مشكلة من لا شئ وقاموا بشتمهم وبسهم دون أي أسباب.


وأشارت إلي أن, زوجها القتيل كان نائم بغرفته اثناء المشادة الكلامية وخرج علي صوت شتائمهم وقال له القاتل "انا جاي أخلص عليك".

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