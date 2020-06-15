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اقتصاد

سعر صرف الدينار الكويتي مقابل الجنيه المصري اليوم الإثنين 15 يونيو

الإثنين 15/يونيو/2020 - 08:31 ص
صدى البلد
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أحمد علام
ننشر أسعار صرف الدينار الكويتى مقابل الجنيه المصرى اليوم، الأثنين 15 يونيو 2020، وفقا لآخر تحديثات البنوك العاملة فى مصر.

وسجل سعر صرف الدينار الكويتى فى البنك المركزى نحو 52.42 جنيه للشراء و52.86 جنيه للبيع.

واستقر سعر صرف الدينار الكويتى فى بنك الإسكان والتعمير نحو 49.83 جنيه للشراء و52.81 جنيه للبيع.

وسجل سعر صرف الدينار الكويتى فى بنك بلوم نحو 52.38 جنيه للشراء و52.78 جنيه للبيع.




وسجل سعر صرف الدينار الكويتى فى بنك الكويت الوطنى NBK نحو 51.36 جنيه للشراء و52.90 جنيه للبيع.


وسجل سعر صرف الدينار الكويتى فى البنك التجارى الدولى CIB نحو 50.00 جنيه للشراء و52.81 جنيه للبيع.


وسجل سعر صرف الدينار الكويتى فى البنك الأهلى نحو 50.68 جنيه للشراء و52.73 جنيه للبيع.


وسجل سعر صرف الدينار الكويتى فى بنك مصر نحو 50.67 جنيه للشراء و52.71 جنيه للبيع.


وسجل سعر صرف الدينار الكويتى فى بنك الإسكندرية نحو 49.96 جنيه للشراء و52.76 جنيه للبيع.


وسجل سعر صرف الدينار الكويتى فى مصرف أبو ظبى الإسلامى نحو 50.00 جنيه للشراء و52.76 جنيه للبيع.


وسجل سعر صرف الدينار الكويتى فى المصرف المتحد نحو 48.87 جنيه للشراء و52.79 جنيه للبيع.
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