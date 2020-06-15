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رياضة

قبل عودة الدوري الانجليزي بأيام.. تريزيجيه يتجول مع زوجته في شوارع إنجلترا.. شاهد

الإثنين 15/يونيو/2020 - 03:50 ص
تريزيجيه وزوجته
تريزيجيه وزوجته
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مصطفى كرم

نشر محمود تريزيجيه لاعب نادي أستون فيلا الإنجليزي صورة له مع زوجته عبر حسابه بموقع التواصل الإجتماعي للصور والفيديوهات إنستجرام.

وظهر تريزيجية مع زوجته وهو يتجول في شوارع إنجلترا تزامنا مع بدأ عودة الحياة تدريجيا بعد انخفاض اعداد الاصابات اليوميه بفيروس كورونا المستجد.

وعادت فرق البريميرليج للتدريبات تمهيدا لاستئناف الدوري الإنجليزي يوم 17 يونيو المقبل، بعد تجميدها لمدة 3 أشهر بسبب فيروس كورونا المستجد.


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ويتصدر ليفربول جدول ترتيب مسابقة الدوري الإنجليزي برصيد 82 نقطة بفارق 25 نقطة عن مانشستر سيتي صاحب المركز الثاني

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A post shared by Mahmoud Trezeguet Official (@mahmoudtrezeguet) on

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