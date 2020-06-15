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استشاري أمراض الرئة: هناك نسبة صغيرة في أمريكا تفضل تعاطي الدواء ولا يفضلون تعاطي اللقاح.. فيديو

الإثنين 15/يونيو/2020 - 06:01 ص
زياد مطر
زياد مطر
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إبراهيم القادري
قال الدكتور زياد مطر أستشاري أمراض الرئة والصدر بالولايات المتحدة الامريكية ، إن الشعوب في المجتمع العربي تحب أن تأخذ قراراتها ولا يحبون التقيد بقرارات الحكومة او اى شخص اخر .

وأضاف زياد مطر خلال مداخلة هاتفية في برنامج الحكاية المذاع علي قناه ام بي سي مصر ، أن هناك نسبة صغيرة في أمريكا تفضل تعاطي الدواء ولا يفضلون تعاطي اللقاح وهذا يحدث ايضا في الانفلونزا .

وأوضح زياد مطر، أن المستشفيات في امريكا تجبرنا علي تعاطي اللقاح وهذا بسبب تعاملنا مع المرضى والحفاظ علي الجميع من نقل العدوى.

وتابع : أن النوم مهم جدا بالنسبة الى تقوية المناعة ومن الضروري ان نتناول غذاء كامل متكامل بالإضافة إلى لعب رياضة لانها تقوي المناعة وهي حائط السد في جسم الإنسان ضد أي هجوم.

واستكمل : أن التباعد الاجتماعي وغسل الأيدي جيدا يجب ان يكون اسلوب حياة واكد علي الحفاظ علي الجسم من الناحية البدنية والحفاظ على المناعة.
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