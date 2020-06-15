مصر المقاصة: استئناف الدوري صعب.. ونتمنى بداية موسم جديد.. فيديو

يرى وليد هويدي مدير الكرة في المقاصة، أنه من الصعب استئناف الدوري المصري الحالي، متمنيا أن يبدأ الدوري الجديد الفترة المقبلة.
قال هويدي في تصريحات لبرنامج الماتش الذي يقدمه الإعلامي هاني حتحوت على قناة صدى البلد، إن الدوري يتبقى فيه دور كامل، والأهلي هو من حسم موقفه وكان قريبا من اللقب لكن من المركز الثاني الأخير لم يحسم أي شيء.
ووجه هويدي الشكر لاتحاد الكرة على دعوته للأندية، متمنيا أن يتأهل الأهلي والزمالك إلى نهائي دوري أبطال أفريقيا.
يذكر أن النشاط الكروي متوقف في مصر حاليا، بقرار من مجلس الوزراء، خوفا من تفشي فيروس كورونا في الملاعب.
ومن المقرر أن تستأنف الأندية تدريباتها بداية من منتصف شهر يونيو الجاري، بصورة فردية، مع اتخاذ كافة التدابير الوقائية اللازمة، لتجنب الإصابة بفيروس كورونا.