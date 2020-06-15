مواطن يمسح لعابه بـ فاترينة داخل صيدلية بالغربية.. شاهد

قال الدكتور محمد العياري صاحب الصيدلية الذي قام أحد الأشخاص بمسح لعابه بالفاترينة فيها، إن الشخص الذي دخل الصيدلية ومسح لعابه في الفاترينا كان يتسول بالخارج أمام الصيدلية.

وأضاف الدكتور محمد العياري خلال مداخلة هاتفية في برنامج "مساء دي إم سي" المذاع علي قناة "دي إم سي" الفضائية, أنه من المفترض ان هذا الشخص مختل عقليا.

وتابع الدكتور محمد العياري, أن الشخص الذي مسح لعابه في فاترينه الصيدلية طلب من الدكتور الصيدلي الذي بداخل الصيدلية أموال حتي يقوم بمسح هذه اللعاب لعدم نشر فيروس كورونا كما يدعي انه مصاب بالكورونا.

وأوضح الدكتور محمد العياري, أن هناك بعض المواطنين شاهدوا هذا الشخص وهو يقوم بنفس الفعل ولكن علي زجاج السيارات في أماكن أخري.

وأشار إلي أنه, لابد من تحذير المواطنين والمجتمع ككل من هذه النوعية من البشر لانه حتما سيضر الكثير بفعل هذه الافعال الشنيعة.