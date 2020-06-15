البدري: لا انتمي للزمالك وأرحب بالتواجد في الأهلي.. فيديو

أكد محمود البدري لاعب الإنتاج الحربي، أن رحيل حسام حسن عن تدريب الزمالك سبب رحيله عن الفريق .

وأضاف محمود البدري خلال لقائه بفضائية " أون تايم سبورتس "، أن النادي الأهلي تفاوض معي وكيل أعماله من أجل الحصول على خدماته خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة .

وتابع:" لا أنتمي للزمالك وأمل في التواجد بالنادي الأهلي ".

وأوضح أنه يأمل في التواجد في أحد الأندية الجماهيرية خلال الفترة المقبلة، مشيرا إلي تفاوض المهندس محمد فرج عامر رئيس نادي سموحة من أجل الإنتقال لصفوف الفريق .

وأتم:" سموحة من أكبر الأندية في الدوري المصري وشرف لي التواجد في صفوفه.