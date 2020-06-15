AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

رياضة

البدري: لا انتمي للزمالك وأرحب بالتواجد في الأهلي.. فيديو

الإثنين 15/يونيو/2020 - 02:23 ص
محمود البدري لاعب
محمود البدري لاعب الإنتاج الحربي
Advertisements
حسام الحارتي

أكد محمود البدري لاعب الإنتاج الحربي، أن رحيل حسام حسن عن تدريب الزمالك سبب رحيله عن الفريق .

وأضاف محمود البدري خلال لقائه بفضائية " أون تايم سبورتس "، أن النادي الأهلي تفاوض معي وكيل أعماله من أجل الحصول على خدماته خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة .

وتابع:" لا أنتمي للزمالك وأمل في التواجد بالنادي الأهلي ".

وأوضح أنه يأمل في التواجد في أحد الأندية الجماهيرية خلال الفترة المقبلة، مشيرا إلي تفاوض المهندس محمد فرج عامر رئيس نادي سموحة من أجل الإنتقال لصفوف الفريق .

وأتم:" سموحة من أكبر الأندية في الدوري المصري وشرف لي التواجد في صفوفه.

Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

صلاح محسن: ليفربول كان يرغب في التعاقد معي

عمار حمدي: رفضت الجلوس مع مسئولي الزمالك.. وأتمنى مشاركة صلاح وتريزيجيه والشناوي في الأولمبياد.. فيديو

نائب رئيس المصري: الزمالك وبيراميدز يرغبان في ضم محمود وادي.. فيديو

الزمالك يسعى لضم حسام حسن من سموحة واللاعب يعرض التنازل عن 60%من مستحقاته ..فيديو

حمادة صدقي: سموحة جاهز لاستئناف الموسم.. ورحيل حسام حسن "صعب".. فيديو

حسام حسن ينضم لـ الزمالك.. أول تعليق من حمادة صدقي على رحيل مهاجم سموحة

ترشيحاتنا

بعد التنمر عليها.. شاهد.. رد فعل دينا مراجيح

ينقذ حياة ملايين البشر.. وزيرة الصحة تكشف عن مشروع قومي لصناعة البلازما في مصر.. فيديو

جدول امتحانات الثانوية العامة 2020 بعد التعديل ومواعيد تسليم كراسات المواد غير المضافة للمجموع

بعد 5 ساعات من النقاش.. الأعلى للإعلام: الزمالك والأهلي تعهدا بالالتزام بالمعايير المهنية

إذا أثبت نجاحه.. مستشار الرئيس يزف بشرى سارة عن لقاح ريمديسيفر

برلمانية عن الاشتباه في إصابتها بـ كورونا: مشيت على البروتوكول ومعملتش المسحة.. فيديو

AdvertisementS

أخبار النادي الأهلي.. تضارب الأنباء حول رحيل فايلر.. الحصول على توقيع طاهر محمد.. بعد وصلة ردح طويلة بينهما.. شوبير يعلن توصل قناتي النادي والزمالك لاتفاق محايد

بعد وصلة ردح طويلة بينهما.. شوبير يعلن توصل قناتي الأهلي والزمالك لاتفاق محايد

إصابة راموس وهازارد ومارسيلو وكارفخال مع ريال مدريد أمام إيبار

مرتضى: سأتقدم ببلاغ لإلغاء ترخيص قناة الأهلي

البدري: لا انتمي للزمالك وأرحب بالتواجد في الأهلي.. فيديو

تفاصيل جديدة فى مفاوضات الأهلي لضم رمضان صبحي نهائيًا.. فيديو

بيراميدز مش نادي مصرى علشان يفرض رأيه.. مرتضى منصور: الحديث عن عودة الدوري كلام فارغ

سيف زاهر عن رحيل فايلر: لم ينجح مع الأهلي حتى الآن.. فيديو

نموذج يحتذى به.. لاعب الأهلي يعقم شوارع المطرية ..فيديو

محمد فاروق: لاعبو الزمالك لم يحصلوا على مستحقاتهم من 5 شهور.. فيديو

أخبار الرياضة | اتفاق قناتي الأهلي والزمالك .. إصابة 4 لاعبين من ريال مدريد .. ونجم المقاولون ينتقل للأحمر

تقرير مغربي.. تضارب الأنباء حول رحيل فايلر عن الأهلي وزوجته كلمة السر

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

تعرف على أول سيارة ماكلارين فى العالم بتقنية الطباعة ثلاثية الأبعاد.. صور

بخطوات بسيطة.. طريقة تحضير العيش البلدى على البوتاجاز

خلال أيام.. طرح فولكس فاجن ID3 الكهربائية 2021.. صور