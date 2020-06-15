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رياضة

التتش سبب إصابات الأهلي.. طبيب بيراميدز: تعاقدنا مع متخصص لفيروس كورونا

الإثنين 15/يونيو/2020 - 02:30 ص
صدى البلد
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أحمد هاني
أكد محمد شيحة، طبيب نادي بيراميدز، إن كثرة الإصابات للاعبي الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، تأتي بسبب أرضية ملعب التتش.

وقال شيحة في برنامج "نمبر وان" على قناة "النهار": "إصابات لاعبي الأهلي الكثيرة سببها الأكبر هو سوء أرضية ملعب التتش".

وعن كريم نيدفيد، أوضح شيحة: "كريم نيدفيد كان هناك أخطاء في تأهيله ولكن هو الآن اجتاز جزءا كبيرا من برنامجه التأهيلي وأصبح جاهزًا للعودة للتدريبات الجماعية في أقرب وقت".

وأضاف: "هناك برنامج غذائي نقوم بإبلاغه إلى لاعبي بيراميدز بخلاف البرنامج التدريبي".

وواصل شيحة: "أنصح اللاعبين دائما بتناول الخضروات بالإضافة إلى تناول المشروبات الساخنة وخاصة الليمون والحلبة واللبن".

وأشار طبيب بيراميدز: "إدارة النادي تعاقدت مع طبيب خاص بمتابعة اللاعبين بشأن أعرض فيروس كورونا وأنصح كل لاعب بالتعاقد مع طبيب مختص لمتابعة اللاعبين".
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