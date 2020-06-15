التتش سبب إصابات الأهلي.. طبيب بيراميدز: تعاقدنا مع متخصص لفيروس كورونا

أكد محمد شيحة، طبيب نادي بيراميدز ، إن كثرة الإصابات للاعبي الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، تأتي بسبب أرضية ملعب التتش.





وقال شيحة في برنامج "نمبر وان" على قناة "النهار": "إصابات لاعبي الأهلي الكثيرة سببها الأكبر هو سوء أرضية ملعب التتش".





وعن كريم نيدفيد، أوضح شيحة: "كريم نيدفيد كان هناك أخطاء في تأهيله ولكن هو الآن اجتاز جزءا كبيرا من برنامجه التأهيلي وأصبح جاهزًا للعودة للتدريبات الجماعية في أقرب وقت".



