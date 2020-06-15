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رياضة

ساعة هي الفاصل.. عصام مرعي يكشف طريقة تعاقدة مع الزمالك ورفضه للأهلي.. فيديو

الإثنين 15/يونيو/2020 - 02:53 ص
عصام مرعي
عصام مرعي
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عمرو ابوبكر
كشف عصام مرعى ، نجم ومدرب الزمالك السابق، عن طريقة تعاقده مع الزمالك والموقف بين الأهلي والزمالك في ذلك الوقت. 

وقال مرعي خلال تصريحاته على فضائية اون تايم سبورت مع الاعلامي ابراهيم فايق في برنامج جمهور الثالثة، إن ساعة زمنية واحدة فقط فصلت تعاقدي مع الزمالك بدلا من الأهلي. 

وأضاف مرعي، أنه تم ابلاغه بالتواجد الساعة 8 في المهندسين لمقابلة حسن حمدي ثم تم ابلاغه بعدها بتواجدى في الزمالك الساعة 7 في النادى بميت عقبة  للتوقيع وعندما سألت والدتى نصحتنى بالاستخارة وبالفعل وقعت مع نور الدالى وقتها عقودى انتقالى للزمالك.

وقال عصام مرعى : حلمت أنا ورضا عبد العال بشراء سيارة 128 واشتريناه بعد الفوز بالدوري مضيفا كل أزمة ومشاكل رضا عد العال مع الزمالك كانت بسبب 25 ألف جنيه.

وتابع  مرعى : قطاع الناشئين في الزمالك في جيلي كان ثروة كبيرة يضخ نجوم مثل حازم إمام عكس الفترة الحالية.
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