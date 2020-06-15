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حوادث

حكاية اللص الغبي في الجيزة.. سرق سيارة بها سيدة وأطفالها واصطدم بـ بوكس الشرطة

الإثنين 15/يونيو/2020 - 03:04 ص
حكاية اللص الغبي
حكاية اللص الغبي في الجيزة.. سرق سيارة بها سيدة وأطفالها
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ندى حمودة - أحمد مهدي
"اللص الغبي".. واقعة غريبة حدثت في منطقة الهرم بالجيزة، حيث قام شخص بسرقة سيارة متوقفة وبداخلها سيدة وأطفالها وفرهاربا، الا انه أصطدم بعدد من السيارات بينها سيارة شرطة.

الواقعة الغريبة بدأت أحداثها ظهرا، حين توقف مالك السيارة وبصحبته زوجته وأطفاله لشراء مستلزمات من أحد الأكشاك، فقام بإطفاء محرك السيارة وخرج منها مترجلا بإتجاه الكشك.

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ويبدو أن اللص الغبي كان متوقفا يراقب المشهد، وبمجرد التفات مالك السيارة بإتجاه الكشك، هرع اللص بإتجاه السيارة وقام بفتح باب السائق وتشغيل محرك السيارة وفر بها هاربا.

وفي هذه الأثناء صرخت الزوجة والأطفال، مما جذب انتباه مالك السيارة والمارة وبدأو في مطاردة السيارة، بشارع اللبيني.

وبعد دقائق.. حدثت المفارقة، حيث أستطاع سائقي السيارات في تضييق الشارع على اللص، مما جعله يصطدم بسيارتين وأخري تابعة للشرطة.

وأخرجه الأهالي ومالك السيارة وقاموا بتلقينه ضربا مبرحا، ومن ثم أتصلوا بالشرطة التي حضرت والقت القبض عليه.
حكاية اللص الغبي في الجيزة.. سرق سيارة بها سيدة وأطفالها واصطدم بـ بوكس الشرطة
حكاية اللص الغبي في الجيزة.. سرق سيارة بها سيدة وأطفالها واصطدم بـ بوكس الشرطة
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