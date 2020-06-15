عبد العاطي: مستحقات اللاعبين سبب رحيلي عن نادي أسوان.. فيديو

قال مجدي عبد العاطي المدير الفني السابق لنادي أسوان ، أن لم يتمكن من الاستمرار في قيادة الفريق بسبب الظروف الصعبة التي يتعرض لها الفريق.

وأضاف مجدي عبد العاطي خلال لقائه بفضائية " أون تايم سبورتس"، أن عدم حصول اللاعبين على مستحقاتهم منذ توقف النشاط الرياضي سبب رحيله عن قيادة الفريق.

وتابع:" تعرضت لضغوط صعبة من اللاعبين ونقلت موقفهم لإدارة أسوان ولكن لم يعتني بها حتى الآن".

ونفي مجدي عبد العاطي وجود خلافات شخصية مع مسئولو نادي أسوان قائلا:" رحيلي عن نادي أسوان ليس بسبب خلافات شخصية مع الإدارة ".

وأشار مجدي عبد العاطي إلي تلقيه العديد من العروض خلال الفترة الحالية من أجل قيادة أحد الفرق.