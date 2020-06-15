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رياضة

عبد العاطي: مستحقات اللاعبين سبب رحيلي عن نادي أسوان.. فيديو

الإثنين 15/يونيو/2020 - 06:18 ص
صدى البلد
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حسام الحارتي

قال مجدي عبد العاطي المدير الفني السابق لنادي أسوان ، أن لم يتمكن من الاستمرار في قيادة الفريق بسبب الظروف الصعبة التي يتعرض لها الفريق.

وأضاف مجدي عبد العاطي خلال لقائه بفضائية " أون تايم سبورتس"،  أن عدم حصول اللاعبين على مستحقاتهم منذ توقف النشاط الرياضي سبب رحيله عن قيادة الفريق.

وتابع:" تعرضت لضغوط صعبة من اللاعبين ونقلت موقفهم لإدارة أسوان ولكن لم يعتني بها حتى الآن".

ونفي مجدي عبد العاطي وجود خلافات شخصية مع مسئولو نادي أسوان قائلا:" رحيلي عن نادي أسوان ليس بسبب خلافات شخصية مع الإدارة ".

وأشار مجدي عبد العاطي إلي تلقيه العديد من العروض خلال الفترة الحالية من أجل قيادة أحد الفرق.

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